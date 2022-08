El Villarreal necesita una venta importante para cuadrar sus cuentas. El club lo ha anunciado con la mayor potencia posible que le permiten sus altavoces mediáticos, vía presidente y consejero delegado. No es noticia. Tampoco que la intención inicial era que los posibles ingresos proviniera de jugadores como Pau Francisco Torres, Danjuma o Estupiñán. Pero el mercado no siempre transcurre por el camino que uno quiere.

Yeremy Pino se ha convertido en una de esas sorpresas que nunca te planteas que pueda llegar, ni tampoco que deseas, pero que aparece como una oportunidad. Un caso parecido al de Pau la pasada temporada cuando el Tottenham se presentó con una propuesta de compra de 50 millones de euros. El jugador fue quien rechazó la tentadora oferta. El delantero canario, otro de los enormes talentos que ha dado la fabriqueta de estrellas de Miralcamp, es uno de los cracks que apuntan muy alto en el fútbol español y ya ha sido internacional absoluto. Solo las lesiones frenaron su progresión al final de la pasada temporada. Ahora, el Villarreal espera una suculenta oferta proveniente de la Premier, tal como informaba el diario As. El club ya sabe que existe el interés de un club importante del fútbol inglés, lo que le ha sido comunicado a través de su agente. Solo falta que la oferta se plasme en papel y que convenza al Villarreal. Y que el jugado dé el OK a marcharse a Inglaterra.

Blindaje de 80 millones de cláusula

El Villarreal le blindó con una cláusula de 80 millones de euros. Es un número en un contrato, pero el precio de mercado es otro y el club que preside Fernando Roig no contempla deshacerse del jugador por una cifra que no partiera de los 45 millones de euros. Yeremy solo tiene 19 años y un techo en su progresión que todavía no se le conoce.

Ni el club, ni tampoco el propio futbolista, pensaban en que una operación de este tipo pudiera llegar. La intención de Yeremy Pino era continuar en el Villarreal porque consideran que es el equipo ideal para seguir al menos un año más.

Lo cierto es que el Villarreal quiere equilibrar balances, pero no tiene la urgencia de hacerlo de inmediato y podría esperar hasta el próximo 30 de junio para ingresar una buena suma de millones por alguna de sus estrellas. El mensaje es que si la oferta que se le presenta desde la Premier no alcanza un mínimo de 45 millones de euros, Yeremy continuará feliz en el club que le ha facilitado el trampolín al fútbol profesional y a ser internacional absoluto con España. El extremo del Villarreal sigue los pasos de Pedri, de una hornada de futbolistas canarios de primer nivel.