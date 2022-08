Los casos pendientes de la plantilla del Villarreal CF, uno a uno

Todavía restan casi dos semanas para el cierre del mercado de fichajes. Podrían haber movimientos sorpresa, pero el Villarreal encara la recta final habiendo solucionado una gran parte de las salidas que había programado, equilibrando los aspectos económicos y los deportivos.

No ha sido un mercado sencillo para el consejero delegado groguet. Fernando Roig Negueroles ha tenido que ir lidiando casos complicados por la carga sentimental que llevaban implícita, con situaciones un tanto enquistadas, además de las sorpresas que en todo mercado de fichajes surgen, y puede que continúen surgiendo. Los casos más relevantes se encuentran de la siguiente forma:

Pervis Estupiñán: 18 millones + 5 en pluses

El Villarreal ha acordado un traspaso con el Brighton por un fijo de 18 millones, más cinco en variantes, que como ya informó Mediterráneo son fácilmente alcanzables y podrían elevar el montante total a los 23. El club amarillo abonó alrededor de 15 millones por los derechos del ecuatoriano y el Watford se reservó un 20% de la plusvalía de un posible venta, por lo que recibirá inicialmente unos 600.000 euros por esta operación. El Villarreal contemplaba el traspaso de Estupiñán por una mera cuestión económica y por contar con dos laterales más en la plantilla, aunque Alberto Moreno todavía se encuentra en proceso de recuperación. En esa posición podrían actuar Cuenca y el lateral del filial Tasende.

Yeremy Pino

El interés de Arsenal y sobre todo Newcastle por Yeremy Pino fue una de las sorpresas de agosto. El posible traspaso se ha enfriado por el momento, a pesar del interés, fundamentalmente por el deseo del futbolista canario de continuar su formación y progresión como futbolista profesional en el Villarreal a sus 19 años. La posibilidad de jugar el Mundial de Qatar también es valorada por el futbolista. Salvo ofertón del Newcastle o Arsenal, que cambie el deseo del jugador, Yeremy parece decidido a quedarse. Su caso es similar al de Pau la pasada temporada con la oferta del Tottenham.

Boulaye Dia: Amortización de cesión y ficha

El delantero senegalés puede ser anunciado en las próximas horas como jugador de la Salernitana. El club italiano es quien ha apostado más fuerte por incorporarle. Pagará cerca de dos millones por la amortización de su cesión y la ficha íntegra del delantero. Esta operación liberará más de cuatro millones del fair play del Villarreal.

Paco Alcácer: Ficha del jugador

No está resuelto todavía su caso. El caso del delantero es el gran expediente X del Villarreal esta temporada. Desde enero sabe de boca de su entrenador que la mejor opción para él como futbolista era buscar un nuevo destino. Hasta el momento parecía decidido a continuar en el Villarreal y no moverse. El Villarreal tiene una oferta del Sharjah de la liga de Emiratos Arabes Unidos. Alcácer ha viajado a Abu Dabi. El Villarreal se ahorraría su ficha que alcanza casi los seis millones de euros. En caso de que no se abonara ninguna cantidad por traspaso, la amortización de su compra seguiría computada en el fair play del club.

Juan Foyth: 42 millones o no sale

Ha sido otra de las historias que surgen en el mercado de fichajes. El Villarreal busca un lateral, pero a pesar de sus famosas palancas se apunta como imposible que pueda abonar los 42 millones de euros de su cláusula de rescisión. Emery se refirió a este caso en la mañana de hoy: "Me ha transmitido tranquilidad. Juan Foyth está muy contento aquí, está agradecido y me transmite tranquilidad. He hablado con él del partido y no más. Sabemos lo que quiere el Villarreal, sabemos que el jugador está tranquilo y del Barcelona ya no sabemos”. Es posible que no juegue ante el Hadjuk pero sería por un problema físico y no del interés del Barça. Su futuro parece casi seguro en el Villarreal CF.

Jorge Cuenca: Se queda

El Villarreal no quiere dejarle salir. Es un jugador que ha entrado poco en los planes, pero con el que se confía plenamente a lo largo de la temporada y, además, podría adaptarse a jugar de lateral zurdo si hiciera falta. Existe un claro interés del Getafe que está presionando o intentando convencer al jugador para que regrese cedido un año más. En principio, salvo que Cuenca forzara en extremo su marcha, el Villarreal no quiere desprenderse de él.

Cavani: Emery quiere un delantero

Emery quiere un delantero. No es un secreto. El propio técnico lo ha reconocido taxativamente en las dos últimas comparecencias públicas en las previas del Valladolid y Hadjuk y lo ha explicado convenientemente. Ahora mismo, después del fichaje de Lo Celso es su principal preocupación. El nombre de Cavani, pretendido también por el Valencia pero descartado de momento su llegada al club de Mestalla, ha estado todo el verano en la rumorologia del club. Y todo se acentuó más por las declaraciones de Riquelme, vicepresidente de Boca y exjugador del Villarreal, en las que aseguraba que el delantero uruguayo le había dicho que lo tenía arreglado con el Submarino. Es una opción que está en la mesa y dependerá de las posibilidades económicas del Villarreal al final de la operación salida.