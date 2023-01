La crónica | Estefa Lima rescata un punto para el Villarreal femenino ante el Atlético (2-2)

El Villarreal consiguió un punto de oro en el campo del Atlético de Madrid. El conjunto de Sara Monforte se repuso a los dos goles rojiblancos, ambos de Eva Navarro, primero con el 1-1, obra de Sheila Guijarro desde el punto de penalti, y de Estefa Lima, que empató el duelo a tres minutos de la conclusión.

El Submarino salió con un once en el que volvió a la titularidad la cancerbera Carbonell y en el que se estrenó en un once inicial en la máxima categoría Albeta. Las amarillas, que salieron con un 3-5-2, con tres centrales, Giménez, Soldevila y Miguélez, y Nerea y Albeta como carrileras. Los primeros compases del duelo estuvieron marcados por un mayor dominio rojiblanco, una tesitura que provocó diversas aproximaciones locales de relativo peligro, especialmente con Eva Navarro y Ajibade como futbolistas más incisivas.

Precisamente, fue Eva Navarro quien quebró el empate inicial, eso sí, en una acción a balón parado. Un córner ejecutado por la valenciana se coló dentro de la meta grogueta en un lanzamiento al primer palo en el que la zaga no estuvo acertada y Carbonell tampoco. Un gol de esos que enfadan a las entrenadoras. Sin embargo, pronto tuvo opción el Villarreal para resarcirse. Tan solo dos minutos después, un claro penalti no era sancionado por la colegiada y Sheila Guijarro, que no se puso para nada nerviosa, engañó a Lola Gallardo para empatar el encuentro desde los once metros.

Sin embargo, la tendencia del duelo no cambió, Ajibade gozó de una nueva ocasión para colocar el 1-2 en el marcador ya en la recta final de la primera mitad.

Y lo que no llegó antes del descanso lo hizo tras él. Ajibade avisó con un disparo se fue arriba de la puerta defendida por Carbonell. No hubo más avisos. En el minuto 11 de la reanudación Sheila asistió a Eva Navarro y este definió para volver a poner por delante a las rojiblancas y materializar el segundo tanto en su cuenta.

El encuentro se le volvía a poner cuesta arriba al conjunto de Monforte, pero las amarillas aguantaron en los momentos complicados y aguardaron su momento para asestar el golpe. Corría el minuto 87 cuando un centro de Kanteh lo remataba con la testa Estefa Lima, la atacante recogió el rechace de Lola para fusilar e igualar el partido. En los últimos minutos el Villarreal resistió para llevarse un punto de oro.