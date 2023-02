El Villarreal, mermado para la ‘encerrona’ de Son Moix

El fútbol, aun con la súper especialización de la élite, donde todo se estudia y se mide al milímetro, todavía deja un espacio a lo intangible que son los estados de ánimo, las dinámicas. Cuando uno gana, nadie se lesiona, nadie es expulsado, hay mil jugadores disponibles... Y cuando no, como es el caso del Villarreal CF, suma una contratiempo tras otro. Así que este sábado, 18 de febrero del 2023, comparece en Mallorca, con tres derrotas seguidas a sus espaldas, con un lesionado que se pierde lo que resta de ejercicio, una de las siete ausencias con las que Quique Setién tendrá que lidiar para hacer un once y una convocatoria de garantías.

Además de Francis Coquelin, Giovani Lo Celso y Nicolas Jackson no pueden jugar por causas físicas; y Alberto Moreno, porque debe cumplir ciclo. Además, la cita llega demasiado pronto para Gerard Moreno e incluso para Alfonso Pedraza, el único alivio (junto a Filip Jörgensen) para el técnico groguet, que ha visto como Álex Baena no se ejercitaba con sus compañeros. Todo en una plantilla reducida a 22 (contando al danés) en el mercado invernal.

Setién subió este miércoles, del B, al portero Iker Álvarez, al lateral izquierdo Carlos Romero, al mediocentro Ramón Terrats, a los extremos Haissem Hassan y Diego Collado, más el delantero Fer Niño. Hay que tener en cuenta que existen 24 horas entre el final del duelo de Son Moix y el inicio del Villarreal B-Racing en La Cerámica.

Nueve días entre partido y partido

La situación es preocupante para esta jornada, aunque no tanto para el Villarreal-Getafe de la siguiente jornada (nueve días después del encuentro en Son Moix). Para esa cita, Setién recuperará a Alberto Moreno, con una alta probabilidad de que Gerard Moreno, Pedraza (si fuera reservado para mañana) e incluso Lo Celso puedan sumarse a la convocatoria.

El encuentro que todos contemplan

El problema se agudiza con el tipo de encuentro que se le espera, con un Mallorca de Javier Aguirre que ha encontrado en su casa el impulso necesario no solo ya para huir del descenso (ocho puntos por encima), sino para aspirar, incluso, con la Europa League (de vencer, alcanzará al Submarino).

No en vano, los bermellones han ganado allí por 1-0 en sus últimas cuatro comparecencias (no pierden allí desde el 15 de octubre). Y no hay que olvidar como viene de secar allí al Real Madrid de Vinicius, al que derrotó con solo un 26% de posesión de la pelota y récord de faltas esta temporada en la máxima categoría (29).

El recuerdo del encuentro de 'ida'

Con un Vedat Muriqi enrachado, el equipo de Jaume Costa y ya de Manu Morlanes (cedido con opción de compra obligatoria en caso de un permanencia que el Mallorca ya acaricia) cuenta con jugadores de un perfil aguerrido como el serbio Matija Nastasic, el eslovaco Martin Valjent, Pablo Maffeo o Antonio José Raíllo, que saben como jugar al otro fútbol. Un Mallorca que planteará un partido de esos que se le suele atragantar a los groguets, como ya pudieron comprobar en el Ciutat de València: 0-2, con un 71% de posesión para el equipo ya con Setién al mando.