La derrota, inesperada a todas luces, del pasado sábado del Villarreal CF ante el Real Valladolid en el Estadio de la Cerámica (1-2) puede dejar algunos damnificados en el camino. Con vistas al duelo del próximo domingo del Submarino en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (21.00 horas), Quique Setién, entrenador del conjunto amarillo, podría introducir bastantes novedades en el once, no solo por el sorprendente KO ante el combinado pucelano, si no porque recupera a jugadores sancionados y otros que estaban lesionados y fueron suplentes podrían ya irrumpir en el equipo titular.

El preparador cántabro del Villarreal recupera para el envite en tierras andaluzas al lateral derecho Juan Foyth y al extremo Yeremy Pino, los cuáles regresan tras cumplir sanción. Además, tanto Raúl Albiol como Étienne Capoue, que ya estuvieron en el banquillo ante el Valladolid (el francés entró en la segunda parte y marcó), tendrán una semana más de rodaje una vez han dejado atrás sus lesiones. Informe Villarreal CF | Gerard Moreno, ¿para cuándo? Gerard, en el gimnasio Al respecto, el Villarreal ha regresado este martes por la tarde a los entrenamientos para preparar el duelo ante el conjunto hispalense, una semana de trabajo que se iniciaba, tras descansar el lunes, pendiente del estado físico del delantero Gerard Moreno. El atacante internacional sufre una lesión en el gemelo izquierdo, de la cual esta semana se cumplirá un mes, y es el único futbolista lesionado del que no se conoce tiempo de recuperación, por lo que todo depende de su evolución y de sus sensaciones en el día a día. Ayer, el Killer de Santa Perpétua de Mogoda se ejercitó al margen del grupo y solo se le vio en el gimnasio de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, mientras el resto de futbolistas disponibles --todos menos el convaleciente de una operación Francis Coqielin-- trabajaron en grupo a las órdenes de Quique Setién. Las posibilidades Con vistas al choque frente al Sevilla, se espera que en el equipo habitual Setién dé entrada a Foyth por Kiko Femenía y al capitán Raúl Albiol por Mandi. Además, el principal dilema está en la medular, ya que Parejo parece fijo en la línea de tres, mientras que sus dos acompañantes podrían ser Álex Baena, Ramón Terrats, Capoue y Lo Celso. El míster tendrá que decantarse por solo dos de ellos. Y en ataque, regresará Yeremy al extremo izquierdo, siendo Samu Chukwueze el dueño de la banda derecha. Faltará saber si como 9 elige a Morales, a Jackson e incluso a Lo Celso de falso 9.