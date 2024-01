Gerard Moreno fue claro tras la gran victoria lograda por el Villarreal en Barcelona: "Ya era hora de tener una alegría así. La semana pasada ya hicimos méritos para ganar, hoy también hicimos un gran partido y sumamos tres puntos muy importantes".

Para el catalán la lectura del duelo es compleja atendiendo a todo lo sucedido, pero remarcó la clave del empate a tres: "La situación en la que estamos, nos ponemos 0-2, nos meten un gol, ellos tienen la necesidad de ganar y cambia el partido. Al final conseguimos empatar, eso nos dio confianza para hacia adelante, porque ellos dejaban espacios".

Te puede interesar: VILLARREAL CF Así te hemos contado el Barcelona-Villarreal (3-5)

Respecto a su gol anulado el delantero declara que "tendré que ver las jugadas. A mi en el campo me parecía gol, me han dicho que era gol claro. Pero al final hemos podido ganar, que era lo que importaba. Más allá de estas acciones polémicas, que pueden o no influir en el partido, hemos podido ganar, una victoria muy importante en nuestra situación".

"Esta victoria nos va a dar ese chute de energía para afrontar esta segunda vuelta. Seguimos creyendo en el trabajo que hacemos a diario, este es el Villarreal que queremos ver", enfatizó Gerard Moreno, "Me voy contento, está siendo una campaña dura, la gente se merece una alegría así ante un rival como este", concluyó.