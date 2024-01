La crónica | El Villarreal resucita en Montjuïc y destroza al Barça (3-5)

Si el fútbol no fuera fútbol no sería tan maravilloso. No es una ciencia exacta, es el único deporte incalculable, es la pasión que mueve a más millones de personas en todo el planeta, solo equiparable al sexo... ¡Una locura colectiva! Una locura como la que ha vivido y protagonizado el Villarreal, que goleó en Montjuïch a todo un trasatlántico como el FC Barcelona (3-5), al que sacó los colores en un final de infarto, en un descuento de locos y que sirvió para conquistar la Montaña Mágica y romper una dinámica negativa que parecía no tener fin.

Con un Sorloth espectacular, con un gol y dos asistencias, la mejor versión de Gerard y un Guedes que va a dar mucho que hablar, el Submarino se quitó el miedo de un plumazo diciéndole a toda LaLiga: ‘Hem tornat!’ Independientemente de saber que jugar ante el Barça como visitante siempre es ‘el más difícil todavía’, Marcelino García Toral tenía claro que estaba ante una gran oportunidad de dar un buen susto en Montjuïch. El mal momento de juego y sensaciones de los azulgrana, unido a la eliminación copera, se prestaban a ello. El técnico asturiano del Submarino hizo un planteamiento ‘a lo Marcelino’ marca de la casa. Similar al que ‘ganó’ en Sevilla (aunque fue un empate porque el VAR lo evitó) o en Rennes. Apostó por el mismo once que superó en todas las facetas menos el resultado final al Mallorca, dando continuidad a Kiko Femenía y Alberto Moreno en los laterales, con Santi Comesaña-Coquelin en la sala de máquinas, dos puñales por banda como Álex Baena e Ilias Akhomach, y la dupla Gerard-Sorloth como referencia ofensiva. El Barcelona quiso el balón desde el inicio, algo que asumió un Submarino que parapetado en la líea medular, comenzó a morder desde el centro del campo a las cabezas pensantes blaugranas. Los Gündogan, De Jong y Oriol Romeu no encontraban en momento alguno espacios ni como conectar con sus delanteros. El maldito VAR Los 'groguets', por contra, aprovecharon los robos del ‘pulpo’ Coquelin, que lleva dos buenos partidos, para asestar ataques letales. Un par de ellos terminaron en gol, uno por claro fuera de juego de Baena, que volvía a case e hizo un partidazo, y el más flagrante en el minuto 21, cuando Gerard anotaba en el segundo palo y que anulaba el colegiado Munuera Montero a instancias del VAR por un fuera de juego dudosísimo de Sorloth, que no intervenía en la acción. Nadie lo entendía. Una vez más: ¡Qué fácil es pitarle al Villarreal! Pese a quien le pese. El Barça no podía controlar los ataque amarillos y solo un disparo rebotado de Joao Félix obligaba a lucirse a Jörgensen en toda la primera mitad. Poco más. Zarpazos del Submarino Un primer acto que terminó con la guinda del pastel. Golazo de estrategia en el 41: Alberto Moreno saca de banda, Sorloth recibe y se gira, la pone a Gerard Moreno y... ¡Bingo! Trallazo y 0-1. A Munuera Montero no le quedó más remedio que darlo, no había ningún rasguño punible para anularlo. Con el 0-1 y la moral por las nubes afrontaba el Villarreal una segunda mitad que arranco como un sueño y terminó en pesadilla, o más bien demostrando la cruda realidad que sufre este equipo en el plano anímico y mental. Solo se llevaban 8 minutos de la reanudación, en el 53, cuando Ilias Akhomach se vengaba de su exquipo. Le tenía ganas y lo demostró robándole la cartera a una despistada zaga ‘culé’ para plantarse solo ante Iñaki Peña a la carrera, regatear al exguardameta del Roda, y anotar el 0-2 a placer. Montjuïch enmudecía y los ‘groguets’ se las prometían felices. Pesadilla en 12 minutos Pero la fragilidad del Submarino este año es digna de estudio. En 12 minutos, del 59 al 71, Gündogan, Pedri González y Eric Bailly en propia puerta devolvieron al Villarreal a la realidad poniendo el 3-2 en el marcador y dándole un guantazo a un equipo que a la mínima que le aprietan se convierte en un flan. Marcelino intentó ajustar al equipo --ya había introducido a Guedes por lesión de Akhomach-- terminando con defensa de cuatro centrales, con la entrada de Mandi y el debutante Mosquera por Alberto Moreno y Femenía. Locura final y remontada Y los amarillos sacaron su raza enmudeciendo de nuevo a todo Montjuïch y parte de Barcelona. Sorloth, en su segunda asistencia de la noche, puso un balón magistral a Guedes, que fusiló a Peña haciendo el 3-3. Un marcador que pudo variar en favor ‘culé’ cuando Munuera Montero vio penalti a un codo pegado al cuerpo de Comesaña. ¡Lo sentimos árbitro! El VAR, sí, sí, el VAR le hizo entrar en razón. Sí que se movió el casillero, pero del lado ‘groguet’, en un descuento de locos. Los amarillos aniquilaron al Barcelona y a Xavi, al que prácticamente le dejan fuera de la pelea por LaLiga, con dos golpes mortales de Soroth y Morales. El Villarreal resucita en Montjuïch. ¡Hem tornat!