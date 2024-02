Gerard Moreno dio la cara tras el final del Villarreal-Cádiz y reconoció que «es un punto insuficiente» para alejarse del descenso y poder mirar a la zona media con una mayor tranquilidad. «La intención era sacar los tres puntos, el equipo lo ha intentado hasta el final y ha tenido ocasiones para ganar, pero no ha podido ser.

Asimismo, expresó que el Cádiz tuvo un planteamiento conservador y obtuvo su premio: «Ellos han venido al empate y les ha salido bien, no queda otra que seguir y hacernos fuertes en casa».

Uno de los mayores problemas del Villarreal durante esta temporada están siendo los goles encajados. Es por ello, Gerard quiso ver el lado positivo del empate. «Si no encajamos al menos aseguramos puntuar, pero nuestro objetivo ha sido ir a por los tres puntos», insistió en su análisis.

Positivo con la mejoría

Por otro lado, confesó que desde la llegada de Marcelino se está viendo una mejoría colectiva, acentuada en los últimos partidos. «Creo que con el míster estamos mucho más intensos, yendo a por los partido y hay que seguir trabajando», ahondó.

Respecto al polémico penalti no pitado sobre Álex Baena, no se mojó: «Me ha pillado cerca pero no lo he visto bien. Necesitaría ver más imágenes para tener una opinión», finalizó un Gerard que no pudo desatascar el choque.