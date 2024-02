Es el último en llegar, pero ya ejerce de ‘groguet’. Con semblante sonriente y repleto de ilusión, Bertrand Traoré, el extremo zurdo de banda derecha contratado en el último día del cierre de mercado, se presentaba en sociedad a primera hora de la tarde de este miércoles. Tras bromear con el consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, quien ejerció de maestro de ceremonias, el “último fichaje hasta la próxima temporada” –como recordó el dirigente—del Submarino ofreció su primera comparecencia pública como amarillo.

Traoré confesó que “es una gran oportunidad” poder vestir la camiseta del conjunto amarillo, con la que tiene la ocasión de reengancharse a la élite. “Estoy muy contento de estar en un club tan grande. Tuve lesiones, pero he jugado con mi país en la Copa de África. Vengo con rodaje y muy satisfecho por venir a un club muy grande como este. Ya jugué contra el Villarreal con el Lyón, y marqué, y me impresionó mucho el estadio, que no es muy grande pero la gente está muy encima”, explicó con rostro el sonriente que todo ‘jugón’, como es él, tiene.

¿Su último tren?

Consciente de que el Submarino es el (pen)último tren para demostrar si nivel en una liga top, Traoré tiene claro que espera ‘coger el tren’: “Estoy muy motivado ante esta oportunidad que no quiero dejar escapar, y listo para ayudar al equipo cuando el entrenador lo decida, porque vengo de jugar con mi selección”.

Cogiendo el testigo que le brinda el club amarillo, al atacante le seduce el hecho de jugar en un torneo que no conocía. “LaLiga es un campeonato que siempre he seguido. Pensaba que no iba a jugar nunca en España. Pero por suerte tengo la oportunidad de demostrar quién soy aquí en España”.

“Estoy muy motivado por esta oportunidad y no quiero dejarla escapar. Incluso le he dicho a mis amigos que pronto voy a aprender español. Este fútbol es muy competitivo y espero mostrar todo mi potencial”, recalcó.

Marcelino y el equipo

El burkinés ya estuvo en el Estadio de La Cerámica el pasado domingo y cree que le vendrá muy bien el fútbol del Submarino a sus condiciones. “Vi el partido del Cádiz y el juego del Villarreal se me puede adaptar muy bien. Es un buen fútbol, juego ofensivo que le viene muy bien a mis características”, indicó.

Sobre lo que le ha pedido Marcelino, Traoré destacó que “he hablado con el míster y sé lo que quiere de mí”. “Es un entrenador importante y estoy muy satisfecho por poder trabajar con él, tiene las ideas claras y un fútbol ofensivo. Además, tenemos una plantilla de mucha calidad y nivel, con la que pienso que podemos hacer cosas importantes”, arguyó.

Por último, no se marca metas con vistas a la próxima campaña y solo piensa en el presente. “Mi objetivo es ayudar al equipo hasta final de temporada. El reto inmediato es ir partido a partido y lo primero es ganar al Alavés”, finalizó.