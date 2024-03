Villarreal | El Vélodrome, de estadio rechazado por el Olympique de Marsella a 'caldera'

Inaugurado en 1937 en el octavo distrito de la ciudad de Marsella, el Stade Orange Vélodrome está considerado como el segundo más grande de Francia en términos de espacio disponible.

La historia

En los años 30, Marsella necesitaba una nueva instalación deportiva acorde a su estatus. Además, Francia iba a acoger el Mundial de 1938, de ahí la construcción del Vélodrome.

El Vélodrome, de estadio rechazado por el Olympique de Marsella a 'caldera' / ORANGE VÉLODROME

Como su nombre indica, el fútbol no era exclusivamente el deporte que acogía, puesto que el recinto tenía su propia pista de ciclismo y, de hecho, fue final del Tour en varias ocasiones. Pese a que fue el equipo que lo estrenó, el Vélodrome, en sus orígenes, no era el campo del OM: de hecho sus hinchas lo contemplaban con desprecio, por ser una instalación municipal. No obstante, se trasladaría definitivamente al Vélodrome en 1960.

En 1970 empezaron las primeras reformas del estadio y en 1984 fue sometido a una importante rehabilitación, cara a la Eurocopa de aquel año. En 1985 se retiró la pista de ciclismo, que daba nombre al estadio y que estaba prácticamente en desuso.

El Vélodrome, de estadio rechazado por el Olympique de Marsella a 'caldera' / MARSEILLE TOURISME

Actualización

La imagen actual del Vélodrome se remonta al 2014 para preparar la Eurocopa 2016, que permitió la construcción del nuevo Vélodrome, ahora totalmente impermeabilizado, con una capacidad aumentada de 7.000 asientos para un total de 67.394 espectadores.

Además, no solamente alberga partidos de fútbol, sino que también se utiliza para rugby, conciertos...

El Villarreal CF jugará este jueves, en un estadio singular.