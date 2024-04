José Manuel Llaneza siempre defendía que estar una temporada más en Primera División era un lujo al alcance de muy pocos. «¡Preguntarle a los de Zaragoza, Murcia, Málaga o Salamanca! A ver qué opinan ellos. Muy pocas ciudades en España tiene un equipo en la élite y nosotros estamos en ese selecto club», argumentaba.

Razón no le faltaba al en su día consejero delegado y en los últimos años vicepresidente del Villarreal CF. Llaneza siempre abogaba a tener los pies en el suelo. «Hemos acostumbrado demasiado a la afición a estar casi siempre en Europa, pero ello no debe nublarnos la vista. Lo más importante y primero que nada, el objetivo debe ser seguir en Primera División», esa era su particular batalla.

Roig siguió con la tradición

Ayer, como ya hizo el pasado ejercicio, el primero sin José Manuel, el presidente del club, Fernando Roig, siguió con la tradición del desaparecido vicepresidente realizando el llamado brindis de Llaneza por la permanencia.

Roig celebra el 'brindis de Llaneza' por la permanencia del Villarreal. / Fernando Falcó

Un acto que contó con la presencia de una de las hijas de José Manuel Llaneza, Mar Llaneza, de varios miembros del consejo de administración del club, como Luis Espejo, Juan Mechó y Salvador Ten, ascí como el miembros del departamento de relaciones institucionales, Marcos Senna, el entrenador del primer equipo, Marcelino García Toral, y el capitán Manu Trigueros y Pepe Reina en representación de la primera plantilla del Submarino.

Junto a ellos, un nutrido grupo de miembros de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF, encabezados por su presidente, Javi Pérez.

El presidente, sensato

En dicho acto, celebrado en el nuevo restaurante El Vasco del Estadio de la Cerámica, ubicado junto a la puerta 28 del fondo sur, el máximo accionista del conjunto amarillo analizó con sensatez el devenir de la temporada, ya que, evidentemente, no ha sido la esperada, con hasta tres entrenadores y en gran parte de la misma mirando más al descenso que a Europa.

Roig quiso, antes que nada, recordar a José Manuel Llaneza, que «siempre realizaba este acto para poner énfasis a la importancia de que un club Villarreal siga cada año entre los mejores». «Cada año, cuando alcancemos la barrera de los 42 puntos, seguiremos celebrando este acto», añadió.

Roig celebra el 'brindis de Llaneza' por la permanencia del Villarreal. / Fernando Falcó

El máximo dirigente groguet recordó que «no es nada fácil estar año tras año en Primera División, compitiendo ante tantos clubs de tantas ciudades importantes. Es algo que debemos valorar».

Fernando Roig hizó énfasis en que celebrar una permanencia no significa ser conformistas. «En este club siempre somos y seremos ambiciosos, pero ello no quita que sepamos valorar cuando lleguemos a este objetivo», agregó el presidente del Submarino.

Roig brinda con Mar Llaneza, hija de José Manuel Llaneza. / Fernando Falcó

En busca de plaza Europea

Asu vez, Roig considera que no será sencillo estar en Europa la próxima temporada, pero habrá que pelearlo hasta el final. «En la actualidad, hay muchos equipos que quieren estar en Primera y después en Europa, es algo que cada vez está más complicado y es normal», recordó Roig, que reconoció que «está siendo una temporada muy dura, en la que han pasado muchas cosas y ha costado mucho, por lo que hoy celebramos estar aquí y poder tener esa seguridad», argumentó.

Para el mandatario, «hay que pelear la plaza europea hasta el final». «Para el Villarreal es muy importante jugar Europa por el tema económico, y si no es posible, habrá que reinventarse como hemos hecho siempre para tener un buen equipo», finalizó.