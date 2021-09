Buenas sensaciones y resultados no siempre se cogen de la mano cuando de fútbol se trata. Si alguien examina la plantilla del Villarreal y escruta los resultados de pretemporada y de los cinco partidos oficiales disputados hasta el día de hoy, pensaría que algo no le cuadra. Un observador lejano analizaría la estadística y le saldrían 12 partidos, contando siete amistosos de preparación, sin conocer el triunfo. De ellos cinco serían oficiales, saldados con sendos empates y el desenlace negativo de la tanda de penaltis de la final de la Supercopa ante el Chelsea. Pensaría: «¿Este Villarreal no carbura?» La reflexión se tornaría diferente con el visionado de cada uno de los partidos disputados. Más si cabe con la inmejorable imagen de encuentros complicados como el del Chelsea o el Atalanta.

Y llega este partido en Son Moix como el número 13 desde que empezó la pretemporada en julio. Hubo un tiempo en el club amarillo en el que las supersticiones acompañaban ciertas decisiones como, por ejemplo, no repetir hotel cuando se había perdido a la temporada siguiente. Hoy, el 13 puede convertirse en el reencuentro con una victoria que se necesita como repunte emocional y desde el pragmastismo de la clasificación para no ver la parte alta de la tabla con prismáticos. Es hora de ganar, sin duda alguna. Y Unai Emery es el primero que sabe de la importancia de sumar de tres, porque el fútbol anda mal de memoria, no es agradecido con el buen juego y solo obedece a las victorias para reconocimiento de méritos. Por ello, el Villarreal aparcará las rotaciones en el once, posiblemente, para el próximo miércoles ante el Elche. Así, no se esperan demasiados cambios respecto al once que debutó en la Champions ante los italianos del Atalanta. Uno a lo sumo, con la duda de si Danjuma podría escalar desde el banquillo a la titularidad. El resto del once, salvo indisposición o molestia física de última hora, será el mismo, con las únicas bajas confirmadas de Dani Raba y Samu Chukwueze.

Bajas en el Mallorca

El Mallorca, que ha vuelto a Primera con buen pie, contará con bajas importantes por lesión. Hasta cinco jugadores se quedarán fuera de la lista de Luis García. Tres de ellos son defensas centrales --Raíllo, Valjent y Russo--, lo que podría acelerar el debut en Primera de Josep Gayá, del filial mallorquinista, aunque el técnico podría buscar otro recurso para formar tándem con el serbio Sedlar. Tampoco formarán parte de la lista de convocados el mediocampista Íñigo Ruiz de Galarreta y el delantero Ángel Rodríguez.

Otro de los atractivos del partido será la presencia de tres exjugdores amarillos, con pasado reciente en el Submarino y que podrían ser titulares en Son Moix (14 horas, Movistar LaLiga): Jaume Costa, Fer Niño y Kubo. El Villarreal no ha puesto la cláusula del miedo al joven delantero, cuyo padre también fue un defensa destacado del Mallorca, para el partido de es te mediodía. Niño será la gran amenaza para Albiol y Pau, con quienes compartió vestuario hasta hace muy pocas semanas.

Dentro del cruce de camisetas en el pasado, también destacar que Gerard y Estupiñán tuvieron pasado mallorquinista.