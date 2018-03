Albert Rivera: "Nos presentamos a las elecciones para ganar y para gobernar"

Albert Rivera, quien participa este jueves por primera vez en un acto con sus afiliados en Castellón, tiene claro que Ciudadanos, el partido que preside, ha llegado no solo para quedarse, sino para ganar y gobernar, por lo que a estas alturas de la legislatura y tras los buenos resultados obtenidos en las elecciones catalanas, no descarta que «los viejos partidos» lleguen a apoyar a su formación para cerrar ejecutivos liderados por la enseña naranja.

--Tiene este jueves un acto en Castellón ¿por qué ha tardado tanto en venir? Ciudadanos cuenta con presencia institucional significativa desde el 2015.

--En realidad he estado en Castellón en algunas ocasiones pero es cierto que no en un acto político. Me he propuesto visitar y conocer todas las provincias de España porque quiero ser presidente del Gobierno. Ya había visitado Valencia y Alicante para participar en actos de Ciudadanos y Castellón no dejaba de ser un compromiso pendiente.



--¿Cuál es el mensaje para los afiliados castellonenses de su partido cuando apenas queda un año para los próximos comicios?

--De agradecimiento, porque están haciendo un gran trabajo y estoy convencido de que seguirán haciéndolo: Cs defiende valores y un proyecto de de libertad, igualdad y unión del cual todos los españoles puedan sentirse parte y orgullosos. Un proyecto de país que comprende importantes reformas en educación, empleo e innovación para recuperar a la clase media trabajadora y reformas en el ámbito institucional que devuelvan la confianza a los ciudadanos en las instituciones.



--En este territorio estamos muy cerca de Cataluña ¿Cómo valora la situación a día de hoy allí? ¿qué cree que va a pasar en los próximos meses?

--Los separatistas en Cataluña han intentado dar un golpe a la democracia española. Ahora, tras las elecciones que ganó Ciudadanos y la constatación de que el partido vencedor y más votado en Cataluña no puede formar gobierno por la maldita ley electoral que el bipartidismo lleva blindando durante años. Nos encontramos con una Cataluña paralizada. Estamos pendientes de lo que hace un prófugo de la justicia como es Puigdemont, o de la propuesta surrealista para que una persona en prisión preventiva acusado de graves delitos, y que todos recordamos que pisoteaba los coches de la Guardia Civil y acosaba a los jueces, pueda ser investido presidente. Espero que por lo menos forme un gobierno que respete la Ley, la Constitución y el Estatuto de Autonomía.



--Después de convertirse en el partido más votado en Cataluña, las encuestas dan resultados al alza en el resto del país a Ciudadanos ¿cómo se ve esta tendencia desde dentro? ¿confía en que se traduzca en más votos y más escaños en 2019?

--Los españoles están situando a Cs como un partido ganador, que podría ganar las elecciones generales porque es un partido útil a la sociedad española. Somos capaces de llegar a acuerdos para exigir reformas que ayuden a la clase media y trabajadora, tenemos un proyecto de futuro para modernizar España, y estamos limpios de corrupción. Es una tendencia estructural porque asistimos al fin de ciclo del bipartidismo, donde los conservadores se muestran inmovilistas y sin ganas de cambiar nada, y los socialistas se han quedado sin respuestas para las nuevas preguntas que plantea la sociedad globalizada del siglo XXI. Ciudadanos tiene liderazgo, tiene proyecto y tiene ganas de llevar a cabo un cambio sensato en España.



--¿Pactarían aquí con el PP, inmerso en diversos procesos judiciales por corrupción, si los números dan para formar gobierno? ¿hay algún acercamiento con el PSPV?

--Nosotros nos presentamos a las elecciones para ganar y para gobernar. Serán los españoles los que decidan el resultado. Estoy convencido de que habrá gobiernos de Ciudadanos y es probable que en algunos ayuntamientos exista la posibilidad de que sean los viejos partidos quienes tengan que darnos apoyo a nosotros. De cualquier forma, ya hemos demostrado que somos exigentes y que no apoyaremos a partidos que no se comprometan a expulsar a los imputados por corrupción en las instituciones o en los gobiernos.



--¿Cuál es el planteamiento cara a las municipales?

--Tenemos una implantación en más del 80 por ciento del territorio nacional, hemos crecido mucho en los últimos años y, como decía antes, queremos obtener los mejores resultados posibles para gobernar y para llevar un cambio al frente de ayuntamientos después de décadas de bipartidismo.



--Está sobre la mesa la reforma de la financiación autonómica, que desde aquí se reclama que incluya criterios de población ¿cuál es su punto de vista? ¿Cree que debe activarse ya la comisión del Senado sobre el tema?

--Vamos con mucho retraso en esta reforma, hace años que el Gobierno de Rajoy está incumpliendo el plazo de renovación de la propia Ley. Cs exigió la creación de una mesa de expertos y la renovación de la financiación autonómica.

Debió impulsarla y se ha mantenido cruzado de brazos. Queremos un modelo de financiación que garantice la educación, la sanidad y la dependencia a todos los españoles, asegure también la solidaridad y que se haga con transparencia y conforme a criterios técnicos. No queremos un cambalache político pactado en un cuarto oscuro, como hicieron PP y PSOE con el cuponazo vasco. Rajoy debe cumplir lo pactado y poner en marcha un nuevo modelo más transparente y más justo.



--¿En qué punto está la relación con el Gobierno de Rajoy? ¿aboga por un adelanto electoral? ¿tal vez para coincidir con las autonómicas y municipales de 2019?

--Ciudadanos firmó un pacto de investidura con Rajoy que contenía 150 exigencias para llevar a cabo reformas beneficiosas para la sociedad española. El PP ha demostrado que es un partido inmovilista que arrastra los pies cada vez que hay que ponerse a trabajar para combatir la corrupción, regenerar la vida pública, reformar el mercado laboral, en conciliación, medidas a favor de la natalidad, bajadas de impuestos, eliminar los aforamientos o investigar la presunta financiación ilegal de los populares. Por otro lado, Rajoy es la única persona que tiene capacidad de convocar elecciones. A mí no me

corresponde. Si de Cs dependiera esta sería una legislatura fructífera pero desgraciadamente no es así. Si Rajoy tiene palabra y cumple lo firmado para aprobar los presupuestos o hacer reformas la legislatura será útil. De lo contrario, Rajoy y su gobierno se quedarán solos y a la deriva.