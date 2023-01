Eternidad para principiantes es el título del nuevo libro que está presentando el escritor afincado en Segorbe Emilio Sáez Soro.

El contenido del mismo, según explica el autor “es un viaje por 110 estaciones que nos llevarán por ideas que conectan con nuestros sueños, deseos y temores para un futuro que se construye en muchos momentos de nuestra vida. A su vez, está conectado con 105 vídeopoemas que he ido creando en los últimos tres años y que cuentan historias, encuentros y desencuentros que conducen a una relación más amable con el tiempo. Y finalmente, he experimentado para que una inteligencia artificial (midjourney) leyese los poemas y me diese imágenes que los representasen según su interpretación. Los resultados han sido espectaculares”, asegura.

En su faceta de escritor Emilio Sáez Soro (Tiriez, Albacete, 1965), de la factoría Agua Limpia, cuenta con una amplia producción con títulos en los campos de la poesía, el ensayo y relatos, como El rapto de Cuba: 1898 (2021), Tu tiempo es tuyo, no te autoexplotes: La batalla contra los ladrones de tiempo en la era digital (2022), La aventura de correr descalzo (2014), ¿Te atreves a correr descalzo?: Te cuento cómo (2022), El reto descalzo. 13 maratones en un año (2016), Relatos Húmedos (2020), o 100 consejos para correr descalzo (Deporte) (2017).

Toda su vida ha estado marcada por el movimiento incesante, tanto por sus lugares de residencia (Albacete, Madrid, San Sebastián, Valencia, Alicante, Lérida, Barcelona, Tampere, Segorbe) como por sus ocupaciones (obrero de vía y obras, sociólogo, empresario de turismo rural, vendedor de servicios de Internet, webmaster, profesor universitario… ). En armonía con todo esto siempre fue corredor. Pasó de gatear a correr, de dar vueltas como un loco a los parques de Albacete, a fortalecerse compitiendo con zapadores ferroviarios en lo que hoy es un cuartel fantasma en Cuatro Vientos. El maratón se convirtió en su obsesión para sentirse vivo, y anotarse uno al año era la señal de que las cosas marchaban. Las lesiones casi interrumpen esa evolución pero no se resignó. Desnudar sus pies fue la solución para poder seguir corriendo más y mejor.

Emilio Sáez Soro es doctor en Ciencias de la Comunicación. En la actualidad está muy vinculado con el sector audiovisual y el diseño de videojuegos, trabaja como profesor en la Universitat Jaume I de Castellón. Viene experimentando con las redes digitales como soporte creativo desde mediados de los noventa.