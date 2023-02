El Ayuntamiento de Altura ha comenzado a pagar las ayudas por daños que la Generalitat valenciana ha aprobado para los ayuntamientos, asociaciones y particulares por los daños ocasionados por el incendio del pasado verano en el Alto Palancia. En concreto, el consistorio alturano ha pagado ya el 52% del importe total que le ha sido asignado para entidades sociales y particulares.

Gracias al trabajo que se está llevando a cabo por parte del consistorio, los expedientes están siendo abonados a los particulares que se han aproximado a las oficinas municipales para dar el número de cuenta y rellenar la documentación anexa a la subvención.

Este viernes el presidente de la Diputación, José Martí, ha visitado el municipio y ha anunciado que pondrá la Oficina Técnica Provincial a disposición de los ayuntamientos que no tengan disponibilidad de personal para tramitar los expedientes.

Según Rocío Ibáñez, alcaldesa de Altura, "la acción de la Consellería está siendo impecable, máxime si se compara con la que se llevó a cabo durante el incendio del año 2012. A muchos de los municipios que hemos sufrido este incendio ya nos tocó vivir el de hace una década y, por descontado, creo que se ha actuado de una manera mucho más ágil y certera".

Medios técnicos

Continúa la alcaldesa diciendo que "queríamos abonar cuanto antes las ayudas a los damnificados porque teníamos medios técnicos para hacerlo y no queríamos alargar más la situación, pero es una gran noticia que la Diputación sea sensible con el territorio y aporte recursos humanos para tramitar los expedientes en los Ayuntamientos que no dispongan de medios para realizarlo".

De este modo, el Ayuntamiento de Altura se convierte en el primero en comenzar a abonar las ayudas de la Generalitat, y desde la oficina técnica del consistorio se estima que en un plazo de dos semanas se habrá abonado la totalidad de las ayudas, siempre y cuando los particulares se aproximen a las oficinas a rellenar la documentación para recibir la cantidad económica que les corresponda.