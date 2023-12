Moncofa celebrará el próximo sábado, 30 de diciembre, a las 18.00 horas, su particular San Silvestre, que contará con distintas categorías y distancias. Así, la prueba de hasta seis años será de 100 metros; una distancia de 400 metros la recorrerán los niños y niñas con edades no superiores a los nueve años; si bien los de hasta 12 años realizarán la distancia de 600 metros. Además, habrá un recorrido de 800 metros para los participantes que no superen los 15 años, mientras que la categoría absoluta contará con una longitud de 1.500 metros.

El epicentro La plaza del Plà volverá a ser el punto neurálgico de este evento, ya que la salida y llegada de cada una de las series será en esta zona. Desde el área de Deportes del Ayuntamiento de Moncofa se ofrecerá detalles a todos los participantes, sobre todo a los más pequeños: «Un año más estamos preparados para llevar a cabo nuestra popular San Silvestre, que cada año cuenta con más inscritos». «Es una prueba que es más lúdico-festiva que competitiva, pero los más jóvenes --como siempre-- lo darán todo y ofrecerán un bonito espectáculo», dice Arancha Igual, concejala de Deportes.