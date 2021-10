Abogados Cristianos solicita al juzgado que inste al Ayuntamiento de Castelló a retirar los libros LGTBi

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado en el Juzgado de lo Contencioso nº1 de Castellón una solicitud de ejecución del auto que obliga al Ayuntamiento de Castelló a retirar los libros de temática LGTBi de institutos públicos. La respuesta llega tras ver la respuesta de los responsables políticos locales y autonómicos a la decisión judicial de ordenar la retirada cautelar de dichos ejemplares.

Ante las respuestas de Oltra

Hay que recordar que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón había dictado medidas cautelarísimas para la inmediata retirada de los ejemplares de 11 institutos de Castelló tras un recurso de Abogados Cristianos. Sin embargo, en la nueva solicitud planteada por Abogados Cristianos, se pone en conocimiento del juzgado las declaraciones de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien dijo que "los libros se quedan", que "el Ayuntamiento de Castelló no tiene competencias sobre los centros educativos", que "a la Conselleria de Educación no se la ha interpelado en el auto", que "está pidiendo un imposible, porque la donación ya se ha realizado", que "si quieren conseguir retirar los libros de las bibliotecas tendrán que volver a empezar el proceso judicial y que no se puede permitir que los jueces no conozcan o no apliquen las leyes, que elijan cuáles les conviene aplicar y cuáles no".

Vulneración derecho a la tutela judicial efectiva

En consecuencia de su argumentación, piden al juez la ejecución inmediata del auto 208/2021 en base a lo dispuesto en el artículo 517.2,9º de la ley de enjuiciamiento civil, dado que la resolución es firme al no caber frente a la misma recurso, y la continuación del procedimiento en todos los trámites que sean necesarios. La petición argumenta que las razones que justificaron la emisión de dicho auto, así como la independencia judicial están en entredicho, y el retraso en la retirada provoca a la parte una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Esto no es chemsex, es una fiesta

Según los denunciantes, en uno de los ejemplares se hacen afirmaciones como: "si estás follando con tres gintónics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el chemsex, eso es una fiesta de toda la vida", o "vale que te hagas un enema importante de vez en cuando porque quieres ir a una orgía y te conviene saber que no llevas sobrepeso oculto. Una vez, ocasionalmente, no es malo". Precisamente, indican, las frases textuales mencionadas anteriormente aparecen en el libro con el que se fotografío la concejal de Cultura de Castellón, Verónica Ruiz, en el acto del pasado lunes, en el que reafirmó su postura sobre la necesidad de mantener dichos ejemplares en los institutos públicos de la ciudad.

El Ayuntamiento recurrirá

Mientras, fuentes municipales señalaron que el Ayuntamiento alegará a la decisión judicial de medidas cautelarísimas para la inmediata retirada de los ejemplares de 11 institutos. También CCOO ha anunciado que se personará en el procedimiento judicial. UGT y CCOO han anunciado para este jueves al mediodía concentraciones en los centros de Secundaria.

La polémica

El fin del armario', 'LGTBI, claus bàsiques', 'Biofobia, etnografía de la bisexualidad en el activismo LGTBI', '50 Queers que cambiaron el mundo', 'Transeducar, arte, docencia y derechos LGTBI' o 'Cultura de la homofobia y cómo acabar con ella' (este prologado por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero) son seis de los 32 libros objeto de la polémica entre el Ayuntamiento de Castelló y la Fundación Abogados Cristianos.

Cascada de reacciones

La decisión judicial generó una ola de reacciones en distintos ámbitos. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, lo ha justificado esta petición de retirada de las publicaciones de los institutos castellonenses alegando que "se trata de ideología". "No es solamente porque ofenden sino porque también refleja el adoctrinamiento en las aulas", ha afirmado Castellanos en declaraciones al periódico Mediterráneo.

Por su parte, el conseller de Educación, Vicent Marzà, en un tuit señaló que «Estos libros han estado vetados judicialmente de los centros educativos por una denuncia de la extrema derecha reaccionaria. Recurriremos, no queremos que gane el odio: educar críticamente y libre pasa por conocer la vida y su diversidad. No queremos armarios ni censuras que los opriman».

La vicepresidenta Mónica Oltra, llegó a apuntar "que vayan amenazando con querellas por prevaricación... que vayan con cuidado porque puede haber un efecto boomerang y nosotros también sabemos poner querellas".