Castellón abre casi 400 bares pese a la subida de costes para 2022

Castellón gusta de sus bares, cafeterías y restaurantes y en el último año han abierto sus puertas, pese a la pandemia, en torno a 400 nuevos negocios. La hostelería lo ha pasado mal con las restricciones por el covid-19 pero en este 2021 los emprendedores han confiado en este valor refugio, con una demanda al alza en los últimos meses y con buenas perspectivas de reservas para esta recta final del año con la vuelta de las comidas de empresa, Navidad y Fin de Año.

La capital, bastión, en quinta posición de aperturas

Durante el primer semestre, en la provincia han levantado la persiana dos nuevos negocios al día vinculados a la restauración y, a 30 de junio, la cifra de establecimientos gastronómicos es de 6.441 (exactamente 393 más que los 6.048 del 1 de enero). Así lo desvela el informe de la Cámara de Comercio de Castellón en base al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con una estadística donde se aprecia que la mayor apuesta por montar bares se da sobre todo en la costa norte más turística: Peñíscola, Orpesa, Alcalà de Xivert y Benicàssim, por delante incluso de Castelló, en quinta posición, que como capital es siempre el bastión de la hostelería y donde más cifra de bares existen: 1.509.

Peñíscola, la tercera del país con más bares por habitante

En cualquier caso, es la Ciudad en el Mar la que más locales de hostelería tiene por habitante, si se tiene en cuenta que es la tercera de España del ránking que recoge el mítico estudio de Benditos Bares, elaborado por la Federación Española de Hostelería y Coca-Cola. Por delante de Peñíscola, solamente están Sallent de Gallego (Huesca) y Comillas (Cantabria).

¿Cuántos bares, cafeterías y restaurantes tiene tu municipio?

En el listado de las 22 localidades de Castellón que suman bares se encuentran también pequeños enclaves del interior, como Benassal --con cuatro altas de restauración-- o Sant Mateu, Albocàsser, Vilafranca, Cervera y Ares --con tres cada uno--. Aquellos núcleos donde más merman los bares o cafés son Puebla de Arenoso --dos menos--, Cabanes --pierde tres-- y Nules --donde se dan de baja cuatro--.

La escalada energética, los ERTE y los créditos, las piedras en el camino

El vicepresidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, valoró que «aunque haya más altas que bajas, aún no sabemos qué va a ocurrir cuando la hostelería tenga que recuperar todo el personal de los ERTE y completar el pago de los préstamos bancarios del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo plazo vencerá en torno a marzo del 2022». Para Martí, «hay muchas empresas que no han cerrado pero tampoco han tenido que pasar aún el test de estrés, aún tienen colchón». De hecho, remarcó que «el Gobernador del Banco de España ha manifestado que el sector más vulnerable a la pandemia aún son las familias del turismo y esto está muy fuertemente vinculado a la devolución de créditos y a los ERTE». Otro lastre son los costes de la energía, «con la subida de la luz hay bares pagando un 30% y 50% más». Y aunque los precios de momento no se repercuten en el cliente, desde la profesión indicaron que están a la espera de ver cómo evolucionan las tarifas de aquí a Navidad y tomar decisiones para 2022.

Mientras, la demanda es positiva desde que se atenuaron las restricciones. «Julio fue bueno; muy bueno agosto, septiembre y octubre; está siendo bueno noviembre y ahora viene el puente de diciembre, las cenas de empresa, Navidad, etc. Se han recuperado los dos servicios y el interior de los bares, y con el frío ya no dependes solo de la terraza», indicó Martí.