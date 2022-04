Caos y gasolineras cerradas en Castellón en el primer día de la rebaja de 20 céntimos

20 céntimos menos por litro de combustible. Es la rebaja de la que disfrutan desde la pasada medianoche los conductores que que acerquen a las estaciones de servicio. El descuento, que estará en vigor hasta el próximo 30 de junio, ha sido muy bien recibido por los usuarios de Castellón, que llevan semanas pagando precios prohibitivos por llenar el depósito, pero su implantación está siendo un caos. En buena parte de las estaciones de servicio de la provincia ha habido fallos informáticos (que han provocado colas muy puntuales) y varias gasolineras no han abierto sus puertas al no poder actualizar el sistema informático que permite aplicar la rebaja. Y en este último caso se encuentran surtidores como el de Cabanes y Forcall, mientras que la estación de Vilafranca ha permanecido cerrada esta mañana pero a las 15.00 horas tiene previsto retomar su actividad.

"El casos es total. Hay estaciones de servicio que no han podido abrir, otras que siguen trabajando contrarreloj para poder ofrecer servicio cuanto antes y otras que lo han hecho sin saber si están aplicando de forma correcta o no el descuento, y si, por tanto, tendrán derecho o no a su devolución", describe Juan José Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (Apes) de Castellón, quien asegura que ninguna gasolinera "tiene la certeza de estar haciéndolo todo de forma correcta después de 48 horas frenética".

Adolfo Carceller, gerente de la estación de servicio Bencicas, en la capital, apunta que los últimos días han sido de infarto. "La Administración lo que ha hecho es pasarlos a nosotros el muerto y no nos ha dado tiempo para preparar todo el sistema. Esto se hubiera podido hacer de otra manera", insiste mientras lamenta que hoy su gasolinera perderá dinero. "Tengo que ser yo el que asuma el anticipio del descuento y no se cuando me van a devolver el dinero. Si hubieran optado por bajar impuestos todo este casos se evitaría", defiende.

En surtidores como los que gestiona Carceller el trasiego de clientes durante el día de hoy ha sido mucho mayor que en las jornadas anteriores, "Hemos vendido más porque el cliente sabía perfectamente que hoy entraba en vigor el descuento", explica.

¿Cómo funciona la rebaja?

Aunque los mensajes se habían repetido durante los últimos días, algunos conductores de Castellón desconocían el funcionamiento del descuento. De los 20 céntimos, 15 los subvenciona el Gobierno y los otros 5 las petrolera, y la rebaja se aplica en el tiquet final, y no en el precio que se muestra en el surtidor. Y esto último ha provocado algunos malentendidos en los surtidores de la provincia. "Yo pensaba que hoy me iban a hacer el descuento pero veo que el precio está igual que ayer», lamentaba un conductor momentos antes de que la cajera de una gasolinera le diera en metálico 2,40. "Creía que no me iban a hacer el descuento", explicaba.

Algo mejor informados estaban Jorge Molla y Eddie Ramos. "El descuento es positivo y toda ayuda es bienvenida, aunque al precio que está el gasóleo sabe a poco", explica Eddie tras repostar en una gasolinera de Castelló. "He puesto 47 euros de diésel y en el surtidor el precio marca 92 euros, aunque con el descuento me he ahorrado diez", explica.