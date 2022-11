Reducir la lista de espera quirúrgica. Este es uno de los principales objetivos de la Conselleria de Sanitat cara al próximo año, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Hospital Provincial llega a los 145 días de media. El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha avanzado que se han iniciado los trámites para que los pacientes que tengan que ser operados de las patologías más prevalentes puedan operarse "desde el primer día" en la privada si previsiblemente tienen que esperar más de 60 días en la pública.

En la presentación de su primer presupuesto en Les Corts, Mínguez ha asegurado que para acortar la demora se van a destinar más fondos. Así la partida de las derivaciones de la privada pasa de los 15 a los 22 millones, mientras que la del autoconcierto, es decir, operar durante las tardes fuera del horario habitual pasa de 16 a 25 millones de euros. En total, se asignan 47 millones de euros a este plan de choque.

Esta medida irá de la mano de los equipos de control de demora establecidos en los departamentos y se extenderá "durante el periodo necesario hasta que se normalice la lista de espera".

En general, las cuentas de Sanitat para el próximo ejercicio ascienden a 8.258 millones, lo que supone un aumento del 5,36% dentro de "unos presupuestos históricos en inversión" con hasta 520 millones. "En un contexto complicado -ha reivindicado el conseller-, la respuesta es clara: más y mejor sanidad pública".

Inversiones en Castellón

En el capítulo de inversiones el montante para la provincia de Castellón asciende a 61 millones de euros, el 13,8%, un porcentaje superior a su peso poblacional, según ha remarcado el conseller. Esta cuantía se destinará a la construcción y reforma de centros de salud y hospitales, donde la obra de ampliación de las Urgencias del Hospital General es la más importante, como ya avanzó Mediterráneo.

El resto del importe se destina para posibles imprevistos, así como para la adquisición de todos los equipos necesarios para implantar en los centros de salud nuevos servicios como ecografías y cirugía menor cara a dar una respuesta más rápida a los pacientes. Por ejemplo, se adquirirán dermatoscopios, ecógrafos o desfibriladores.

Atención primaria

En cuanto al primer eslabón del sistema sanitario, el conseller ha remarcado que es una prioridad la implantación del plan para agilizar los tiempos de espera y mejorar la atención. Así, además de incorporar estas nuevas prestaciones, se van a llevar a cabo acciones para aligerar la burocracia y agilizar la asistencia.

En este sentido, el conseller ha desvelado que la demanda de atención primaria ha crecido un 25% respecto al 2019, lo que ha provocado una mayor presión asistencial. Un colapso que ha generado una gran tardanza en las citaciones con la consiguiente saturación de las urgencias. A este respecto, Mínguez ha afirmado que la demora se ha reducido desde finales de octubre, cuando acabaron las vacaciones del personal sanitario y cifró la espera media para una primera consulta en tres días. De todos modos, hay centros de salud donde llega a los 15 días.

Personal

En personal, el presupuesto contempla más de 3.688 millones, la intención es consolidar las más de 20.000 plazas en marcha y las 6.000 estructurales previstas. De estas, faltan todavía cerca de 1.000 que debían estar ya listas, pero que han sufrido un pequeño retraso, según ha desvelado el conseller, porque pidió a los responsables de los departamentos de salud un replanteamiento de las necesidades, de acuerdo al mercado laboral, para asegurar que todas las plazas que se creen se cubra. Se quiere evitar así que haya puestos que no se activen al no haber, especialmente, médicos disponibles.

Además, el conseller ha anunciado que se vana crear 995 plazas nuevas en el 2023, que se van a sumar a las 6.000 plazas estructurales que ya se han previsto este año.

Hospital de día para salud mental de niños y adolescentes

En cuanto a la salud mental, el conseller ha recordado que "ya era uno de los puntos débiles del sistema" antes de la pandemia y ha garantizado que ahora está "en el centro de la agenda" con una apuesta "clara, decidida, firme y a todos los niveles".

Así, tras la incorporación de 257 profesionales en el 2022, para el próximo año hay 40 millones destinados a un plan de acción con nuevos hospitales de día infanto-juveniles, equipos de intervención comunitaria, unidades de acogida en crisis y refuerzos en áreas que acumulan patologías más graves, junto a un hospital de día para adultos con trastornos de alimentación o personalidad.

En el caso de la provincia de Castellón, es la única que todavía no cuenta con una instalación para albergar este hospital de día. En su comparecencia, el conseller ha indicado que ya tienen el local para ello, aunque aún no se ha realizado la compra del mismo. De momento, desde su departamento no han concretado el lugar dónde se ubicará esta instalación que contará con 30 plazas.

Críticas de la oposición

Durante el debate, la oposición ha denunciado la lista de espera y ha dudado de la ejecución de las cuentas. "No son los presupuestos que necesitamos para salir del pozo, son los del maquillaje de la gestión heredada", ha criticado Juan José Zaplana (PP), mientras Fernando Llopis (Cs) ha exigido medidas por si hay una nueva oleada de COVID-19 y David García (Vox) le ha acusado de derivar a la privada "por la puerta de atrás".

Según Zaplana, las cuentas "pintan inversiones, esconden los datos asistenciales derivándolos a la privada, denostando y relegando la sanidad pública a un segundo plano y disfrazando la falta de proyectos”. Además, ha acusado al Botànic de "desmantelar" el Hospital Provincial de Castelló.

Mínguez ha replicado que los presupuestos se ejecutarán, ha reconocido una "discreta demora" en consolidación de plazas y ha reiterado que no está satisfecho con las listas de espera aunque mejoren. Además, ha recalcado que se ha "pateado" los departamentos y conoce sus carencias y se ha comprometido a mantener reuniones periódicas con la oposición.

Entre los grupos del Botànic, Carles Esteve (Compromís) ha trasladado al conseller su preocupación por el aumento de prestaciones externas, recordando su "apuesta firme de que la sanidad debe ser cien por cien pública", y Pilar Lima (UP) ha urgido a un presupuesto "más ambicioso" en salud mental.