Médicos y enfermeras de Castellón piden vigilantes de seguridad en los centros ante el aumento de agresiones

La pintada de "perros médicos" aparecida la madrugada del viernes al sábado en el centro de salud Gran Vía de Castelló es una "clara muestra" del aumento de la tensión que se vive en el ámbito sanitario. Aunque todavía se investiga la autoría de esta pintda vandálica, que fue retirada por el Ayuntamiento horas después, algunos sanitarios la relacionan presuntamente con un altercado sucedido con un paciente horas antes, cuando por la receta de una crema llegó incluso a golpear con un objeto una mampara del centro de salud rompiéndola y provocando desperfectos.

Por estos hechos el supuesto autor fue detenido y el departamento de salud de Castellón ha denunciado el altercado al tratarse de un atentado contra la autoridad pública, figura que, al igual que los policías, ostenta el personal facultativo y de enfermería, según explicó ayer la presidenta del Colegio de Médicos de Castellón, Eva Suárez.

Con este caso todavía encima de la mesa desde la entidad colegial insisten en reclamar a la Conselleria de Sanitat medidas de seguridad efectivas para proteger a los sanitarios en caso de algún incidente. Así, urgen la contratación de vigilantes de seguridad en los centros de salud, especialmente, en aquellos considerados problemáticos y en los que son punto de atención continuada (PAC), que están abiertos las 24 horas del día.

"La crispación entre los pacientes después de la pandemia ha aumentado significativamente, por tanto, si en todos los centros de salud por recursos económicos no puede ser, sí debería haber vigilantes en aquellos que están abiertos por las noches", apuntó Suárez, al tiempo que planteó la necesidad de que las patrullas policiales pasen periódicamente por esos centros a "modo disuasorio".

Campañas informativas

"Se necesitan campañas informativas para que el ciudadano sea consciente de la situación y que no culpabilice al personal sanitario. No hay sustituciones del personal por lo que la demora no es culpa nuestra, entendemos el malestar de los pacientes por no poder ser atendidos de la manera adecuada", remarcó la presidenta del colegio.

En esta misma línea, el secretario provincial del sindicato médico CESM-CV, Alejandro Calvente, subrayó que la contratación de vigilantes es urgente y una reclamación que lleva tiempo planteándose. Así, esta es una de las peticiones que el sindicato ha planteado a la Conselleria de Sanitat para evitar la huelga de médicos. En su respuesta a los diferentes planteamientos, la Conselleria respondió que se estudiará e hizo referencia al nuevo Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, que se aprobó el pasado mes de agosto con el apoyo de todas las organizaciones sindicales.

En esta misma línea, desde el sindicato de enfermería Satse, su secretario provincial, José María Calas, rechazó cualquier agresión tanto verbal como física que se lleve a cabo contra el personal sanitario en cualquier ámbito. "Llevamos años trabajando para mejorar esta situación y disminuir las agresiones que sufren nuestros compañeros", subrayó.

El departamento de salud de Castellón pone vigilancia

El departamento de salud de Castellón ha explicado que hace ya tiempo que se reforzó la seguridad con turnos de vigilancia en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Almassora, Grau, Trullols y Fernando el Católico, además de una planificación previa en cuanto al refuerzo por motivo de festividades locales. Se trata de una empresa de vigilancia que hace turnos rotatorios, pero que no son permanentes.

Más de 170 ataques al año

Antes de la pandemia, la Conselleria de Sanitat registró cerca de 170 ataques, la mayoría de ellos verbales, a personal sanitario de la provincia de Castellón. Según los últimos datos del Colegio de Médicos de Castellón que datan del 2021, se registraron seis agresiones a facultativos en la provincia, tres de ellas a doctoras. Cuatro de las agresiones, en su mayoría insultos y amenazas, se produjeron en centros de salud y dos en los hospitales. Tan solo en un caso se produjeron lesiones físicas.