Familiares, amistades y vecinos de la localidad de Jérica (Castellón) han guardado este sábado un minuto de silencio en recuerdo de Emma, la niña de 12 años vecina del municipio fallecida por peritonitis. "Nos han quitado a lo más sagrado", han lamentado sus padres.

La convocatoria impulsada por la familia, celebrada a las 11.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, ha congregado a numerosas personas que han guardado un minuto de silencio en memoria de Emma y con el objetivo de que su fallecimiento "no caiga en el olvido". También han asistido representantes municipales del consistorio, entre ellos el alcalde, Jorge Peiró.

"Nos han quitado a lo más sagrado, a una niña pequeña, la han dejado morir", ha lamentado la madre de la pequeña, visiblemente emocionada, en declaraciones a los medios, que ha denunciado que el fallecimiento de Emma ha sido "una negligencia muy gorda". "No hay derecho a esto, tengo todos los partes, la han dejado morir", ha expresado.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que el caso de Emma sirva para que "no se repita esto con otros niños". "No es justo ni hay derecho", ha añadido. En la misma línea se ha manifestado el padre: "Vamos a darle espacio en todas las partes para que ninguna familia más se rompa por esto y para que no vuelva a suceder nada así". Y ha pedido "ver lo que ha pasado" y, en caso que corresponda, "depurar responsabilidades" para que esta situación "no afecte a nadie más".

Al margen de ello, ha indicado que desde la Conselleria de Sanidad se han puesto en contacto con la familia, ante lo que ha mostrado la disposición de la familia a reunirse con el conseller, Miguel Mínguez. "Estamos dispuestos para aclararlo todo, por nuestra salud y por todo el mundo", ha afirmado.

"Daría mi vida"

El abuelo de la pequeña Emma, por su parte, ha lamentado que la familia "ha perdido lo mejor que teníamos" y ha pedido que el caso de su nieta "sirva como ejemplo para que esto no vuelva a suceder". "En la vida nos vamos a olvidar", ha agregado.

Asimismo, ha valorado que la Administración ha dado "la respuesta correcta" y que Sanidad se ha mostrado a disposición de la familia. No obstante, ha pedido al conseller de Sanidad que "busque soluciones" y "haga lo que sea para que no vuelva a suceder". "Daría mi vida por mi nieta", ha añadido.

El alcalde, Jorge Peiró, ha mostrado la "conmoción" del municipio ante la tragedia y ha asegurado que los vecinos están "muy tristes" tras lo ocurrido. "No estamos acostumbrados a ver esta situación, lo están pasando bastante mal, están muy afectados porque conocen mucho a la familia", ha expresado.

El responsable municipal, que ha recordado a Emma como una niña "muy viva", ha destacado que el municipio y sus vecinos "se han volcado" con la familia, hecho por el cual se ha mostrado "muy agradecido".

La Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación tras la muerte por peritonitis de la niña de 12 años, después de que sus padres la llevaran en varias ocasiones al centro de salud de Viver y al Hospital de Sagunto (Valencia), de referencia en el área, sin que se la detectaran ni practicaran pruebas para el diagnóstico, según denuncia la familia.

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Aitana Mas, confirmó este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que, como no puede ser "de otra manera", la Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación para "esclarecer los hechos" del fallecimiento de la menor.

La niña, Emma, era hija de un edil en el Ayuntamiento de Jérica, institución que ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de la menor, ocurrida el pasado fin de semana, y celebró un pleno extraordinario en el que se decretó un día de luto oficial y se mostraron las condolencias y solidaridad del municipio con la familia de la niña.

Te puede interesar: Salud ¿Qué es una peritonitis? La dolencia que acabó con la vida de la niña de Jérica de 12 años

Según informaciones publicadas, la familia ha denunciado públicamente una negligencia y estudia presentar una denuncia por lo sucedido. Los padres explican que la niña se encontraba mal y tenía dolor abdominal pero por dos veces seguidas en el centro de salud la enviaron a casa, pese a que la madre relataba antecedentes familiares de apendicitis.

Días después y dado que no mejoraba, la llevaron a Urgencias del Hospital de Sagunto, donde aseguran que solo le hicieron un análisis y ninguna ecografía a pesar del dolor que tenía y de nuevo volvió a casa. Al día siguiente empeoró y en el centro de salud de Viver perdió el conocimiento y ya la remitieron al Clínico de València, donde falleció antes de ser operada.