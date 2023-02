Mauricio es el primer alumno de la Universitat Jaume I que cuenta con asistente personal, una figura contemplada en la ley de dependencia pero que solo tienen reconocida en Castellón 28 personas. Mauricio estudia primero de Bioquímica y Biología Molecular. Ana Otero, su asistente personal, le presta ayuda en lo que necesita donde él no puede llegar. "Las decisiones siempre las toma él, como quiere que le ponga los bolígrafos, el folio, yo simplemente estoy ahí para facilitarle lo que necesite", añade.

Un alumno más

Como muchos estudiantes de la UJI se desplaza diariamente en el Tram para asistir a sus clases a la universidad. En su viaje le acompaña Ana Otero. "Es complicado porque falta un poco de cultura de respetar los espacios designados para ellos. Hay veces que tengo que ayudarle para que tenga su espacio, se le escuche y se le vea. Hay que hacer mucha pedagogía y que la gente se conciencie de que hay gente que tiene unas necesidades que tú no valoras pero son las mismas que tú, aunque distintas", señala.

Mauricio presenta una diversidad física en la que tiene eliminada la movilidad en los brazos y piernas, señala Benito Pérez, coordinador de la oficina de vida independiente Sole Arnau Ripollés de Castelló. Mauricio tiene la voz suave, así que, a veces, para hacerse oír también Ana ejerce de su altavoz.

También le presta otro tipo de cuidados, por ejemplo asistencia al ir al aseo, comer o en momentos de ocio. "Acompañarle cuando sale con sus amigos de la facultad porque están de cumpleaños. O ahora que van a hacer las Paellas, él quiere ir y yo iré con él", señala.

"Para mí, tener un asistente personal significa poder ir a la UJI y estudiar como uno más de mis compañeros, ya que Ana me apoya para poder llegar donde yo no puedo por mi situación, como pasarme la tarjeta del TRAM, quitarme el abrigo, darme la comida cuando me tengo que quedar en la UJI o acompañarme al baño cuando lo necesito. Además, también me permite poder realizar actividades de ocio fuera de la UJI, como cuando quedamos los compañeros de clase a comer fuera y a pasar el día por ahí", expresa Mauricio.

Aprendizaje diario

Ana se adapta a sus horarios. Es muy flexible. Por ejemplo, un día normal, puede tener clase toda la mañana, de nueve a la hora de comer; o mañana y tarde, por ejemplo cuando se queda a comer a la Universidad. "Es importante que tenga los aseos adaptados, para que se sienta cómodo. Él tiene que decidir cómo quiere que me entrometa en vestirle. Para mí es un aprendizaje diario, por ejemplo, ponerle la chaqueta del modo que para él le sea menos molesto", ejemplifica.

La Universitat le ha facilitado también esta tarea. Desde la unidad de diversidad de la Universitat se encargaron de hablar con los docentes. "Los profesores están al tanto, me facilitan entrar al aula si él lo necesita; quedarme si él lo pide. Intento ser invisible, no entrometerme mucho, no interrumpir. Para mí es muy importante que sepan lo que eres y por qué estás ahí, lo contrario es como si me entrometiera en la vida personal de Mauricio, yo no soy la protagonista".

Cómo accedió al servicio

Remitido por la trabajadora social del Ayuntamiento Mauricio acudió a la Oficina de Vida Independiente de Castelló, para recibir información sobre este recurso. "Cuando Mauricio vino a la OVI con su madre, de hecho, tenía sus reservas de que Mauricio pudiera estudiar, porque el apoyo del asistente personal lo es todo", añade. Mauricio empezó el curso y, un mes después, se incorporó Ana, ya que al principio no tenía reconocida la prestación. "El cambio ha sido bestial", añade.

La Oficina de Vida Independiente de Castelló analizaron qué tipo de barreras podía encontrar Mauricio a la hora de acceder a su formación. "Estuvimos revisando los baños, las mesas de laboratorio, la del aula, que al menos uno de los ascensores cumpliera los requisitos", añade.

Compatibilidad

Ana lleva desde octubre ejerciendo esta profesión. "Hemos generado entre nosotros mucha más confianza, hablamos de muchas cosas. Yo también estudié en la Universidad, hay como cierta compatibilidad", apunta Ana, para quien es su primera vez. "Me encanta y me parece un trabajo súper importante, porque estás dando a alguien la posibilidad de tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona, de tener acceso a lo que él quiera", añade. "Ojalá estemos mucho tiempo juntos", añade.

Selección

La OVI le ayudó a presentar un proyecto de vida independiente para que te reconozcan esta prestación y además cuenta con una bolsa de asistentes. Hubo un proceso de selección. "Para nosotros es muy importante que sea la persona con diversidad funcional la que elija a su asistente, porque va a ser una relación aparte de laboral muy personal", añade.

Dónde dirigirse

Los interesados en poder obtener información sobre este recurso, la OVI se encuentra en la calle Zorita nº 17 bajo de Castelló y se puede también dirigir por correo electrónico a ovicastello@gmail.com