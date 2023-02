Entrevista a Carlos Mazón: "Puig y Sánchez han decidido que Castellón no esté en sus agendas"

Convencido de sus opciones para ganar en las elecciones del 28 de mayo y hacerlo con mayoría suficiente para gobernar en solitario, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, da por zanjado el terremoto que hace un año supuso la salida de Pablo Casado del PP nacional. En casa, la Comunitat, apuesta por la vertebración situando a Castellón en un lugar clave, algo que estima que los gobiernos de Madrid y València no entienden de igual manera, al dejar fuera de sus agendas a la provincia.

-A menos de cien días para las elecciones municipales y autonómicas, los primeros comicios con usted como líder del PPCV ¿cuáles son sus expectativas?

-De mucha ilusión y con una expectativa de cambio creciente. Con un Castellón con ganas de cambio que va a ser fundamental para la Comunitat Valenciana. Los datos y las encuestas no son tan importantes como la sensación que tenemos en la calle, la percepción directa del trato con la gente. Pese a como están las cosas, empezamos a ver una posibilidad de cambio real en la Comunitat y cada vez más gente nos apoya, desde fuera, incluso, del PP.

-La escena está aún lejos de un regreso al bipartidismo y con márgenes estrechos para los bloques de izquierdas y derechas ¿pactaría con Vox si los números dan?

-Yo aspiro a ganar y gobernar en solitario. Hoy, hasta las peores encuestas o las más sospechosas, que también las hay, reconocen que el PP ya es con diferencia el primer partido en Castellón, en Valencia y en Alicante. Por lo tanto, la progresión es positiva, las ganas de cambio van a más. Aún quedan tres meses en los que podemos consolidar esta situación y optar a tener un gobierno suficiente, en mayoría. La decisión no va a ser del PP, sino de los ciudadanos de Castellón junto con los de Valencia y Alicante. Y a esa decisión nos vamos a someter. Salimos a este partido a ganarlo. Otros salen a empatarlo y otros ofrecen más de lo mismo, más coalición con Podemos, con Compromís, con Esquerra Unida y con un PSOE que se declara federalista y de alma republicana. Nuestro objetivo es obtener una mayoría suficiente a la que aspiramos y estamos trabajando para gobernar en solitario. Este es nuestro objetivo. Los únicos que salimos a ganar las finales somos nosotros.

-El PP tiene definido el cabeza de lista autonómico por Castellón, Alberto Fabra? ¿en qué punto está la confección del resto de la lista? ¿repetirán Miguel Barrachina, Rubén Ibáñez o Beatriz Gascó? ¿tendrán espacio nombres como los de Salomé Pradas o Salvador Aguilella, muy vinculados a la dirección provincial actual?

-Quiero empezar dando las gracias a Alberto Fabra, que ha sido un gran alcalde de Castelló y que sigue respirando como alcalde de alcaldes en Castellón y es un referente para mí. Merece mi agradecimiento y el reconocimiento no solo del PP, sino de toda la sociedad. A partir de ahí no estamos pensando en sillones ni en listas todavía. Lo que me preocupa ahora de verdad es que todo el mundo sepa que va haber educación gratuita de 0 a 3 años para todos en la Comunitat Valenciana y que la va a traer el PP. También va a haber desgravaciones de impuestos a todos lo que practican deporte en la Comunitat, porque se trata de fomentar la vida saludable. Vamos a bajar el impuesto de la vivienda, a traer una libertad educativa y la sanidad pública es mi objetivo número uno. Eso es mucho más importante que objetivos de listas o nombres concretos. Llegarán, los abordaremos y seguiremos trabajando por el proyecto. Igual que no pierdo tiempo en pactos posibles o posteriores, no pierdo el tiempo en nombres. Lo verdaderamente importante es lo que queremos, como defender la cerámica de Castellón de una vez por todas y nuestras costas y nuestras playas, que se las están cargando. Tenemos un proyecto que habla de la ley, de los impuestos, de las costas, la cerámica, y de la sanidad en Castellón desde Vinaròs hasta la Vall d’Uixó que está haciendo aguas por todos los lados, igual que la educación.

-En el caso de las municipales también están definidos buena parte de los alcaldables y está en juego la Diputación ¿en que basa su plan para recuperarla?

-Tenemos muy buenas expectativas tanto con la ciudad de Castelló como para la Diputación, muy buenas. Los gobiernos en ambas instituciones se han dedicado estos años a no hacer nada. Con un proyecto así es imposible avanzar y tanto Begoña como Marta son nuestras grandes candidatas. Con la excepción de Alberto Fabra, los nombres del PP en Castellón se escriben con nombre de mujer. Nuestra gran senadora Salomé; una mujer referente del municipalismo como es Begoña; o nuestra presidenta provincial y una gran alcaldesa que conoce la realidad de los pequeños municipios que es Marta Barrachina, que va a ser nuestra presidenta de la Diputación. Tengo mucha confianza en el equipo de primeras espadas femeninas que tenemos en Castellón. Son síntoma de éxito.

--También en el ámbito orgánico ¿Han quedado ya definitivamente atrás los efectos de la convulsión que supuso el cambio en el liderazgo nacional con la difícil salida de Casado y la entrada de Feijóo?

-El nivel de un partido no lo dan los problemas que tiene, sino como los resuelve. Negar que hace un año tuvimos un problema serio sería engañar a la gente y eso no forma parte de mi manera de ser, pero lo solucionamos con unidad, con esfuerzo, con generosidad. Y con el esfuerzo personal de mucha gente. El primero, Alberto Núñez Feijoo, que renunció a ciertos niveles de comodidad por el bien de España. Un año después somos el primer partido en las tres provincias y a nivel nacional. Los días de reproches quedaron atrás en el PP. Tenemos francas posibilidades de gobierno y hemos ganado todas las elecciones que ha habido, entre otras, con una mayoría absoluta inédita en España, en Andalucía. Doy el proceso como absolutamente superado. Somos un partido al que no le gusta pensar mucho en sí mismo y cuando le toca hacerlo, lo hace con rapidez y esto hicimos, volver a priorizar a los españoles, que es lo que más nos gusta.

---El expresident popular Francisco Camps está siendo juzgado de nuevo en la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’ ¿hasta qué punto cree que puede afectar a la valoración del PP del electorado?

-Cuando Ximo Puig se querelló contra Francisco Camps judicializando la política, pretendía que lo imputaran y lo consiguió, pero todas y cada una de las imputaciones que firmó y que intentó Ximo Puig han acabado con la inocencia de Paco Camps. Tantas como nueve. Así comprenderá que sea cauto porque, a la décima, tengo la sensación y la esperanza de que vuelva a salir todo bien en contra de lo que quiere Ximo Puig.

-Usted, de Alicante, donde preside la Diputación, ha visitado a menudo Castellón desde que preside el PPCV ¿hasta donde cree que ha mejorado el grado de conocimiento de su figura por parte de los castellonenses?

-Yo estoy muchísimo en Castellón y me encanta venir, no por subir un tanto por cien mi nivel de popularidad. Ni soy una pop star, ni estoy buscando niveles de popularidad. Lo que sí que me interesa es empaparme bien de todos los problemas de la provincia de Castellón y ya los conozco bien. Yo soy ciudadano de la Comunitat Valenciana desde hace ya 48 años y vengo a Castellón desde mucho antes de tener un cargo político. Lo que sí percibo es que la gente me para por la calle y me da ánimos y me reconoce y me da propuestas e ideas y eso es muy habitual. Cuando voy a las paellas de Benicàssim, al Grau, o la Magdalena, o en Vila-real, en el campo de la Cerámica, o cuando he estado en Morella o mil veces en la ciudad de Castelló, en Almassora, en Burriana... Insisto con la cerámica, con nuestras costas, con nuestras fiestas y tradiciones, con nuestros impuestos, con la sanidad, con la vertebración territorial, con la lucha contra la despoblación, con nuestra agricultura, la gente lo sabe y mi nivel de popularidad está en que sepan lo que vamos a hacer.

-Ya ha mencionado algunas de sus prioridades ¿cuáles son los ejes de la precampaña de su partido en Castellón?

-Sanidad pública, sanidad pública y sanidad pública es la prioridad uno. Blindar el presupuesto de la sanidad pública, que aumente el peso por encima del 30%. Una dirección general de atención primaria específica, un nuevo departamento de salud que será el 25 con consenso con los trabajadores y con el epicentro en el Hospital Provincial, que está abandonado por la Generalitat de Puig. Una ley autonómica que proteja nuestras costas. He estado en Nules y en otras costas de la provincia. Sé lo que es la erosión y tenemos que impedirla con una ley propia autonómica en la que me he comprometido. Vamos a bajar los impuestos, sobre todo a las rentas más bajas. Vamos a crear una ley de libertad educativa en la Comunitat con refuerzo de la figura del profesor y vamos a poner en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años de un golpe, sin burocracia y con libertad de elección de centros para todos y cada uno de los niños y niñas de la Comunitat.

-La cerámica está pasando por una seria crisis ¿cuál es su receta para resolverla?

-A la cerámica le pasa como al Hospital Provincial de Castellón, que es una vergüenza que nadie le conteste nada, que se le prometan cosas que están vacías, que se hagan reuniones casi para insultarles. No puede ser que todo lo que haya llegado por parte de la Generalitat valenciana sean promesas de créditos que no se ponen en marcha; no puede ser que el Gobierno de España se esté riendo permanentemente de la cerámica. No puede ser que Ximo Puig no haya conseguido en dos años ni siquiera que la cerámica esté entre los sectores prioritarios en el reparto de fondos europeos, porque ni es prioritario, ni hay fondos europeos. El abandono de la cerámica y el sector de esmaltes en la provincia de Castellón es un ejemplo de que Puig y Sánchez han decidido que Castellón no esté en su agenda. Nosotros hemos propuesto muchas medidas, más de 100 millones de euros, 50 con fondos europeos y 50 a fondo perdido; hemos instado al Gobierno de la Generalitat a que suprimiera el impuesto del CO2 a la cerámica mientras que durara esta insoportable inflación y este problema energético; y hemos propuesto bajadas de IVA que cuando se han aprobado se ha hecho tarde y mal. Hemos solicitado una mesa seria y no esa especie de foro del humo que se ha puesto en marcha. No me extraña que la cerámica haya abandonado una mesa que lo único que está haciendo es engañarles y ganar tiempo solo porque se acercan las elecciones. El cambio que yo he programado es radical porque es un sector clave no solo para Castellón sino para toda la Comunitat Valenciana.

-Hace menos de un año dijo que Castellón debe dejar de ser la hermanita pobre de la Comunitat. ¿cuáles son sus propuestas concretas para lograr ese objetivo?

-Hace falta una conciencia autonómica de verdad en esta comunidad. Una verdadera conciencia autonómica significa que cualquier problema en Castellón tiene que ser prioritario para todos nosotros y eso hoy no ocurre. Esto entre alicantinos y castellonenses lo entendemos muy bien, pero además es importante que Alicante, Valencia y Castellón estén en un mismo plano. Lograr esa conciencia y esa cultura, esa ideología de autonomía que unida es más fuerte es un esfuerzo que tenemos que hacer, el de coser de verdad esta Comunitat. La cantidad de trenes que perdemos por no estar unidos como una piña es muy alta. Ahí entra la figura de la provincia de Castellón como referencia indiscutible en muchos campos, como la cerámica, en el turismo, la agricultura, lo vinculado con el interior o la gastronomía. La provincia de Castellón es clave.

-Hace escasos días enarboló precisamente la bandera del valencianismo en Madrid ¿cómo prevé esa vertebración de Castellón junto al resto en ese modelo?

-Cuando hablamos del sentimiento de unidad algunos creen que el sentimiento autonómico debe ir contra el provincial. Lo hemos visto en la Generalitat en estos tiempos. Mi posición es exactamente la contraria. Yo creo que la provincia de Castellón tiene una entidad propia y lo que quiero es que sea más potente, más fuerte y más grande, al igual que la provincia de Alicante, pero eso no va en contra de la autonomía. Lo que quiero son tres provincias más potentes, más grandes y más fuertes porque la suma es más importante. Esto de estar en colisión diputaciones con Generalitat o provincias con autonomía es una especie de esquizofrenia que ha tenido el PSOE por un lado y el País Valencià por el otro y nos lo han trasladado. Parece que si uno defiende su provincia, es sospechoso de no estar a favor de la autonomía y es exactamente al revés. Yo quiero la suma de tres provincias porque es nuestra identidad, igual que nuestra identidad es de valencianía pero también de españolidad. Dicho lo cual la bandera sale por el balcón sin inclinarse, porque si baja por las escaleras se inclina, y nosotros no nos inclinamos ante nadie, ni con la cerámica, ni con el agua, ni con la financiación, ni con el corredor mediterráneo, ni con las inversiones ni los presupuestos. Con eso no negocio.