El cielo de Castellón se iluminó el domingo por la tarde dejando una imagen para el recuerdo. Una bola de fuego, que recibe el nombre de 'Bólido Esporádico', cruzó el firmamento al tiempo que se podía ver con facilidad dos de los planetas del sistema solar: Venus y Júpiter.

El mérito de que este fenómeno quede para la posteridad vuelve a ser de Vicent Ibáñez y César Guasch, dos castellonense que tienen unos 'ojos' observando por encima de nuestras cabezas durante los 365 días del año.

Estos dos vecinos de la provincia colaboran con la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos, un proyecto de investigación interdisciplinar que está integrado por investigadores profesionales, los cuales se encargan de observar los meteoros y las denominadas bolas de fuego con la finalidad de estimar cuál es su origen en el Sistema Solar.

Su función como colaboradores es principalmente captar los bólidos que surcan el cielo castellonense, o en su defecto aquellos que se pueden observar desde aquí. De esta forma aportan datos que facilitan la misión de triangular el astro para conocer el ángulo, la velocidad y el recorrido exacto entre otros detalles, y todo con el objetivo de detectar meteoritos que puedan llegar a tocar tierra.

Espectaculares capturas

Tener unos ojos mirando las 24 horas del día al cielo permite que los dos amigos hayan podido recopilando imágenes realmente impresionantes. No solo astros, si no que también rayos y otros fenómenos que no es fácil inmortalizar y que cuando se consigue se aprecia con claridad lo impactante que es la naturaleza.