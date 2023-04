Iker Casillas ha venido a la provincia de Castellón a pasar unos días por el torneo infantil de fútbol que disputa uno de sus hijos, ya que juega en uno de los equipos del Real Madrid de categorías inferiores como portero. No obstante, ha aprovechado y ha visitado ciertos restaurantes de la zona por recomendación de los clientes, como la Tasca del Puerto, del Grau de Castelló.

Este viernes noche el exfutbolista se encontraba en la zona de Benicàssim concretamente en Malakaña, una tasca de Castellón con buena acogida de clientela. Jugadores del Villarreal CF o del Valencia, incluso, han frecuentado este local para disfrutar de una buena comida o cena recientemente. Como en el caso de Gerard Moreno, quien celebró un cumpleaños en este lugar así como otras personalidades.

No obstante, era la primera vez que este restaurante acogía a Iker Casillas. "Somos prudentes, estamos de servicio, hemos de trabajar y ofrecer lo mejor al cliente, en este caso a Casillas, por lo que hay que dejarle su espacio y su intimidad, pese a ser un personaje público, hay que respetarle y no pedir ninguna fotografía", afirma Jorge Lengua, propietario del local.

Aun así, fue uno de los acompañantes del exfutbolista quien propuso hacerse un selfie con el dueño y fue así cómo hicieron migas Lengua y Casillas, un trato formal de cliente y trabajador. "Siempre quieres tener un recuerdo de lo vivido, pero me sabía mal molestarle. Ha sido muy sorprendente encontrarlo. El resto de consumidores del local fue muy respetuoso y no hubo aglomeraciones por la mesa de Casillas. Esta imagen no caerá en el olvido para mí", confirma para este diario el dueño de la tasca.

A raíz de su llegada, ha favorecido al restaurante, obteniendo numerosos clientes más que quizás de costumbre no frecuentaban Malakaña. "Estos días tenemos mucho trabajo gracias a la presencia de uno de los futbolistas españoles más populares de la historia, el único jugador en levantar una Copa del Mundo en nuestro país...", asegura, emocionado, Lengua.

No cabe duda, después de la visita de Casillas en este restaurante, se ha hecho eco del asunto y los castellonenses también quieren tapear y descubrir este local.