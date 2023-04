El futuro de la 'pedra en sec' tiene 21 años y es de Castellón: "Es un orgullo ayudar a conservar nuestro patrimonio"

Tírig es una de las poblaciones de la provincia de Castellón que cuenta con construcciones realizadas con la técnica de la piedra seca, principalmente muros y casetas. Un sistema ancestral que también tiene futuro.

En esta población reside Jordi Monferrer Pitarch, un joven de 21 años con gran afición por esta forma tradicional de construir sin cemento o cualquier otro material de unión entre los bloques rocosos. «En el bancal de mi abuelo hay paredes de piedra seca. Siempre las ha habido. Yo las veía, veía como se estaban deteriorando con el paso del tiempo y quería mantenerlas», cuenta Jordi sobre su iniciación en el mundo de la piedra seca.

Y es que, su curiosidad le llevó a preguntar a los vecinos de mayor edad de Tírig sobre la técnica constructiva: cómo se hace, trucos... Esto ocurrió hace ya cinco años, cuando Jordi tenía 16.

«Empecé arreglando los muros del bancal, poco a poco, fui cogiendo práctica y siempre que tenía algo de tiempo libre me ponía manos a la obra», relata el joven. Su obra maestra es una caseta creada desde cero: «La he construido en ratos libres y he tardado cuatro años, pero estoy muy orgulloso del resultado», afirma este joven agricultor de Tírig.

De hecho, se ofrece a echar una mano a otros: «Si alguien del pueblo o alrededores quiere ayuda para arreglar alguna construcción en piedra seca que me lo diga, yo estoy más que dispuesto a echar una mano. Sé que cada vez hay menos gente que conoce la técnica y para mi es un orgullo ser una de esas personas y poder ayudar a conservar nuestro patrimonio», concluye.