La promotora de la Magda prevé empezar la obra en 2024 y estudia dos opciones para minimizar el impacto

Akuo, la promotora de la megaplanta solar Magda, con 95 millones de euros de inversión y 258.622 paneles fotovoltaicos en les Coves de Vinaromà y Benlloc, tiene previsto iniciar las obras durante la primera mitad del 2024. La compañía de capital francés está pendiente de que el Gobierno de luz verde en las próximas semanas a la autorización administrativa previa y, en caso de ser favorable y una vez obtenida la autorización de construcción y la declaración de utilidad pública, el inicio de los trabajos sería cuestión de meses.

La promotora de la polémica planta solar (la iniciativa cuenta con el rechazo de todos los municipios afectados y de los grupos políticos) tiene muy claro el calendario (las obras van a tener un plazo de ejecución de un año), pero el proyecto va a sufrir importantes modificaciones. Y dos de las más importantes, según detalla Eugenia Cerverón, directora de Akuo en España, tienen que ver con la cantidad de hectáreas afectadas por la construcción de la planta y con los kilómetros por los que discurrirá la línea de muy alta tensión (MAT) necesaria para evacuar la energía que se generará.

Cerverón asegura que el proyecto que aparece en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se encuentra «sobredimensionado» y que la planta ocupará 250 hectáreas de terreno y no 500 como aparece en los documentos. «Todos esos cambios aún no aparecerán en la autorización administrativa previa, pero sí lo harán en los trámites siguientes: la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública. Y los dos, si la administración da el ok, se producirán a finales del mes de julio», explica.

Dos alternativas

Aunque en el proyecto que inicialmente presentó Akuo y que en febrero recibió el beneplácito del Ministerio para la Transición Ecológica se contemplaba la construcción de una MAT de 52,7 kilómetros que iría desde les Coves hasta la subestación de la Plana, en el término de Almasora, la compañía negocia con la Generalitat y otras promotoras con proyectos de renovables en la comarca dos alternativas a esa MAT. Y las dos tienen que ver con la construcción de dos subestaciones. La primera opción pasa por una infraestructura muy cerca de els Ibarsos, mientras que la segunda sitúa la nueva subestación en la Salzadella. «En el primer caso, por ejemplo, la longitud de la MAT se rebajaría a más de la mitad», señala la directora de Akua que apunta a que las empresas correrían con la financiación de la subestación.

La Generalitat es quien tiene que apostar por una y otra opción (el ejecutivo autonómico es partidario de la infraestructura de la Salzadella), pero quien tiene que dar el ok definitivo es el Gobierno. «Mientras la administración estudia qué alternativa es más viable nosotros tenemos que seguir adelante porque los plazos que nos exige el Ministerio así lo determinan», sentencia Cerverón.

Contacto con los propietarios

La promotora vuelve a insistir en que no habrá expropiaciones de los terrenos en los que se ubicará el parque. «Tenemos acuerdos con una treintena de propietarios y en las próximas semanas los dueños de aquellas parcelas con los que no hemos firmado un contrato de uso y de los que tenemos contacto van a recibir una comunicación reiterando nuestro compromiso de que no va a haber expropiaciones», insiste la directora de la compañía en España.

Otra de las decisiones que ha tomado Akuo es pedir estar presente en la comisión para el proyecto Magda que impulsa la Diputación y en la que van a participar ayuntamientos, Generalitat y el Gobierno. «Nuestra voluntad es estar lo más cerca posible de vecinos y ayuntamientos y que entre todos podamos construir el parque solar», concluye.