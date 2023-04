Enrique Vidal: "Licitaremos la estación intermodal antes de verano"

Este martes Enrique Vidal Pérez (Castelló, 1955) tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón tras la marcha de Rafa Simó. Vidal asume el cargo en una delicada situación por la caída de actividad derivada de la crisis que sufre el azulejo, pero también con diferentes proyectos en marcha que son claves para el futuro del puerto.

El martes tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. ¿Con qué sensaciones lo hace?

Tal y como resalté en mi discurso de toma de posesión, aunque mi incorporación fue hace pocos días, ya he tenido la oportunidad de conocer de cerca la implicación y compromiso de todo el equipo de la Autoridad Portuaria. Estoy viendo todo el trabajo que hay detrás de los grandes logros del puerto de Castellón, y también del impulso que le han dado todos los presidentes que me han precedido. Por lo tanto, me incorporo para liderar un proyecto atractivo, pero acompañado en este camino de grandes profesionales y de un plan estratégico que marca nuestra hoja de ruta a seguir.

Hasta ahora ha ejercido de director adjunto del aeropuerto de Castellón. ¿Qué metas ha superado al frente de esta otra infraestructura de la provincia?

Podría citar la implantación de la actividad logística como parte de la estrategia de diversificación del aeropuerto, para explotar todas las capacidades que ofrece la infraestructura. Me gustaría poner en valor el trabajo que viene desarrollando todo el equipo, liderado por Blanca Marín. El aeropuerto, junto al puerto de Castellón, son infraestructuras de desarrollo económico de y para la provincia, junto a la UJI en la parte de transferencia de conocimiento.

¿Cómo recibe la presidencia de la Autoridad Portuaria por parte de su antecesor, Rafa Simó?

Rafa Simó ha realizado un trabajo extraordinario en los dos años y medio que ha estado al frente del puerto. Pero, tal y como él mismo destacó en su balance de gestión, siempre quedan cosas por hacer, y más en infraestructuras que tienen la envergadura de un puerto.

Entre nuestros objetivos prioritarios ahora está la consolidación efectiva de la promoción del puerto de Castellón del grupo III al II en el sistema portuario. Un ascenso que reconoce la importancia de PortCastelló y la óptima gestión de la Autoridad Portuaria y permitirá la mayor dotación de profesionales cualificados.

También queda pendiente la valoración de los terrenos que espera la aprobación del Ministerio de Hacienda. Supondrá un ahorro importante para nuestros concesionarios. También propiciar la mejora de los accesos viarios al puerto desde los municipios de la provincia y próximos a ella y facilitar así el transporte de mercancías por carretera. No obstante, los grandes proyectos que harán del puerto de Castellón un puerto más competitivo, crecer de manera eficiente y ofrecer un mejor servicio a sus clientes están muy encaminados. Me estoy refiriendo a al acceso ferroviario sur, que nos conectará con el corredor mediterráneo; a la conexión viaria entre dársenas, con la que conseguiremos tener un único puerto; y a Octopus, que nos permitirá crecer en nuestra dársena sur, captar nuevos clientes e inversiones y, por lo tanto, generar riqueza y puestos de trabajo. Todo ello será posible gracias a los 147 millones de euros que recoge nuestro plan de empresa para inversiones productivas en cinco años.

Llega al cargo condicionado por el futuro político inmediato, a menos de seis semanas de las elecciones del 28M. ¿Cree que tiene margen de maniobra?

Siempre hay margen de maniobra. Soy de los que creen en la buena política, en la política que está al servicio del ciudadano, y por lo tanto, me he incorporado para seguir gestionando la Autoridad Portuaria de Castellón, para continuar impulsando los proyectos que están en marcha, acompañado como dije al principio de un gran equipo.

En su trayectoria acumula una amplia experiencia en el mundo económico. ¿Piensa imprimir una faceta más técnica a su gestión?

Mi gestión al frente de la Autoridad Portuaria de Castellón tendrá un carácter estratégico y, por lo tanto, se basa en impulsar la visión de la empresa y los objetivos que perseguimos, siempre de la mano de nuestro director José María Gómez y el equipo directivo, que desarrolla la gestión técnica de la Autoridad Portuaria.

La delicada situación en el sector cerámico ha derivado en una caída de la actividad en el puerto. ¿Cómo prevé superar el escollo?

Nuestro fin es seguir manteniendo el nivel de servicios para las empresas del sector que utilicen nuestro puerto como eslabón de la cadena logística. La Autoridad Portuaria de Castellón puede colaborar, como ha venido haciendo, aprobando bonificaciones dirigidas al sector cerámico, y apoyar en la medida de nuestras posibilidades, a un sector que ha demostrado siempre su fortaleza ante las continuadas crisis que ha sufrido. Otra cuestión es, además, el trabajo que estamos llevando a cabo para diversificar nuestros tráficos y captar nuevas inversiones productivas que nos hagan más resilientes ante futuras crisis.

PortCastelló recibirá a 4.000 turistas en cruceros en los próximos tres años. ¿Hasta qué punto está previsto impulsar la llegada de estos buques al puerto?

La Autoridad Portuaria de Castellón sigue impulsando el turismo de cruceros desde la Fundación PortCastelló y en colaboración con diferentes instituciones y entidades como Turisme Comunitat Valenciana, Cámara de Comercio, Patronatos Provincial y Municipal de Turismo, Aerocas y Universitat Jaume I. Desde esa entidad se trata de coordinar las estrategias e iniciativas de promoción y comercialización. Puedo adelantarles que este mes de septiembre recibiremos al crucero WorldNavigator con 196 pasajeros y 125 de tripulación. Para 2024 hemos cerrado otro crucero, el Seven Seas Splendor, y dos para 2025.

"Ya tenemos muchas industrias interesadas en instalarse aquí con el proyecto Octopus"

Octopus es uno de los proyectos más ambiciosos de PortCastelló. ¿Se ha dado algún paso en firme con las empresas interesadas?

Octopus podríamos decir que ya es algo más que un proyecto, porque ha empezado a andar. Ya ha arrancado y, de hecho, contamos para ello con la colaboración del gobierno de España, a través de Adif, para que el 12% de la superficie total que se ganará al mar se lleve a cabo con material sobrante de las obras del acceso ferroviario sur al puerto de Castellón. Efectivamente, Octopus lleva asociado un trabajo comercial para atraer nuevas industrias, y ya hay muchas interesadas en instalarse en nuestro puerto que, de materializarse, supondría la ocupación de 400.000 metros cuadrados. No me cabe duda de que Octopus está llamado a construir un nuevo futuro del puerto de Castellón.

La marcha de MSC hace unos años supuso un gran lastre para las operaciones de contenedores. ¿Se pretende recuperar esta actividad de alguna forma o se da por perdida?

Continuamos trabajando en conseguir nuevas líneas de la mano de las terminales y operadores del puerto de Castellón. Desde la Autoridad Portuaria no damos por perdida ninguna actividad ni tipo de tráfico. De hecho, contamos con la labor comercial que se lleva a cabo desde nuestro departamento de Expansión para atraer nuevos clientes, diversificar tráficos y atraer a las navieras.

La obra de la estación intermodal se anunció que se adjudicará antes de fin de año. ¿Cuándo se pondrá en marcha la licitación?

La licitación se pondrá en marcha antes de verano. Actualmente estamos coordinando los trabajos con Adif para poder cumplir con los plazos que nos han planteado desde la UE para los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, movilizados de forma extraordinaria con la necesidad de aunar esfuerzos para contrarrestar el impacto de la covid-19 y transformar la economía.

Otra de las apuestas vigentes es la de abrir el puerto a la ciudad con iniciativas como Al Port. ¿Cómo se va a seguir dinamizando la zona para recuperar la actividad en lugares como el antiguo edificio de los cines?

En nuestra apuesta de apertura a la sociedad y esa necesaria integración del puerto con la provincia, tenemos en marcha proyectos que deben consolidarse y que van a ser esenciales para la consecución de esos objetivos. Entre ellos quiero destacar la reciente remodelación del Moruno, un emblemático edifico de principios del siglo XX que hemos reconvertido en una sala expositiva bajo la marca de Moruno Espai Cultural y que, estoy convencido, va a suponer un revulsivo. También la reciente adquisición del edificio de la antigua Comandancia de Marina supondrá revitalizar la zona, dado que parte de una planta se cederá al Ayuntamiento para un Museu de la Mar. Continuaremos con las fórmulas de éxito como Al Port, y trabajaremos para que el antiguo edificio de los cines tenga un nuevo uso. En eso estamos: en poner en valor el papel del puerto en la revitalización de su fachada marítima y el Grau.