Médicos y enfermeras de Castellón avisan de la fuga pese a la falta de sanitarios

Médicos y enfermeras de la provincia de Castellón alertan de la fuga de sanitarios a otras comunidades autónomas, así como al extranjero en busca de mejores condiciones laborales. Una marcha que se produce, a pesar de que en centros de salud y hospitales hay algunas plazas sin cubrir por la falta de personal disponible en bolsa, como informó ayer Mediterráneo. Los motivos que llevan a los sanitarios a dejar la provincia son, principalmente, la búsqueda de mejores retribuciones, así como una mayor estabilidad profesional.

En los últimos 11 años, el Colegio de Médicos de Castellón ha tramitado 238 peticiones de certificados de idoneidad, un documento necesario para ejercer en el extranjero, aunque no siempre los solicitantes acaban marchándose. Esta cifra ofrece una media de unas 20 solicitudes al año, aunque el pasado ejercicio se tramitaron 15 certificaciones para poder tener opción de ir a trabajar a países como Francia, Kenia o Irlanda.

«Estas peticiones se producen mientras que desde Sanitat reiteran que no pueden cubrir todas las plazas ofertadas porque faltan profesionales en determinados servicios como el SAMU, cuyas unidades han llegado a operar sin médicos, o para cubrir especialidades en hospitales como el Comarcal de Vinaròs, una zona de difícil cobertura», explicó la presidenta de los médicos, Eva Suárez. «A pesar de lo que apuntan desde Sanitat, no faltan profesionales, sino que las condiciones laborales no son adecuadas», afirmó.

Profesionales altamente cualificados

«Insistimos en la necesidad de que se evite esta fuga de talentos porque, además de profesionales altamente cualificados, se pierde la inversión que el Estado destina a su formación universitaria y en el posterior MIR cercana a 250.000 euros. Por ello, pedimos a las administraciones que mejoren las condiciones laborales que se ofrecen a los médicos, que han de ser acordes a su cualificación y formación», remarcó.

Además, recientemente, el sindicato médico CESM-CV, que mantiene la tercera jornada de huelga para el 8 de mayo para reclamar mejoras laborales, apuntó que hay facultativos que optarán por irse a otra comunidad autónoma, donde se han acordado recientemente condiciones más óptimas.

La marcha de sanitarios agrava la falta de profesionales

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, Francisco Pareja, consideró que resulta «evidente que la marcha de enfermeras al extranjero agrava la situación de falta de profesionales». «Los enfermeros buscan una situación más acorde a la que demandan, en lo económico y en lo laboral y, por eso, eligen marcharse de España antes que seguir encadenando contratos de corta duración y acostumbrarse a una situación de inestabilidad», señaló.

«Desde el ámbito político, se realizan muchas promesas sobre nuevas infraestructuras, pero apenas se habla de las condiciones laborales de los profesionales que ejecutan el trabajo sanitario, cuando debería ser algo prioritario», afirmó Pareja.