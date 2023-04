La artista Paula Bonet ha tachado de "injusto y doloroso" que se haya absuelto a su acosador por sufrir un trastorno mental, después que se le hubiera condenado por los delitos de acoso, amenazas y quebrantamiento de medida cautelar contra ella.

Así lo ha dicho en un tuit este jueves, donde explica su posicionamiento y comparte un artículo de la periodista Cristina Fallarás con el título 'La violencia machista no es locura erótica'.

"Muchas me estáis escribiendo para saber cómo estoy. Decidí no hablar hasta que la sentencia sea firme, pero me permito compartir este artículo de Fallarás para que entendáis lo injusto y doloroso de esta situación que se alarga ya demasiado en el tiempo", ha expresado.

El Juzgado Penal 10 de Barcelona ha absuelto al hombre después de aplicarle eximente completa de la responsabilidad penal por sufrir una enfermedad mental. Este mismo juzgado lo condenó en julio de 2022 y ya tuvo en cuenta como eximente que tiene un trastorno mental --lo condenó a internamiento psiquiátrico--, pero en marzo la Audiencia de Barcelona anuló la sentencia "por falta de motivación" y ordenó rehacerla.