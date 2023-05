Castellón busca camareros: Bares y restaurantes empiezan a movilizarse para reclutar personal de otras provincias

Los empresarios de bares y restaurantes de Benicàssim, Orpesa, Alcossebre o Peñíscola empiezan a mirar el calendario con preocupación. Faltan muy pocas semanas para que empiece la temporada alta turística y este año, al igual que ya ocurrió en anteriores veranos, no van a poder cubrir plantillas. «La gente no quiere trabajar. Encontrar un camarero es misión imposible. El verano pasado ya fue muy complicado y este la situación es la misma o incluso peor», describe José Vives, propietario del restaurante Chulvi, en la playa de la Concha de Orpesa y, además, presidente de la Asociación de Hostelería del municipio.

Los restaurantes de la costa advierten de que vuelven a sufrir una severa falta de personal y no son los únicos locales de la industria turística que tienen este problema. A los hoteles de la provincia les ocurre exactamente lo mismo y esta misma semana desde la patronal Hosbec cifraban el déficit en 2.500 trabajadores. «No se descarta que no podamos prestar muchos servicios por falta de profesionales», apuntaba Javier Gallego, vicepresidente de esta asociación hotelera en Castellón.

Los días pasan, los establecimientos apenas reciben currículos y nadie (o casi nadie) se inscribe en las ofertas, una situación que ya ha empujado a algunos empresarios a no quedarse de brazos cruzados y pasar a la acción. Es el caso, por ejemplo, de los bares y restaurantes de Alcalà-Alcossebre, que ya han empezado a movilizarse para contratar personal en otras provincias del país, fundamentalmente en Zaragoza y Jaén. «El problema que tenemos es mayúsculo y vamos a movernos al máximo para buscar camareros y cocineros y poder dar un buen servicio a nuestros clientes», asegura Mario Cioffi, vocal de hostelería de la Asociación de Empresarios de este municipio de Castellón.

Listado de vacantes

Lo primero que harán los empresarios de Alcalà es hacer una lista con los puestos de vacantes. «También vamos a ponernos en contacto con inmobiliarias del municipio para ver la disponibilidad de apartamentos tanto en Alcalà-Alcossebre como en otras localidades cercanas y analizaremos también el transporte que necesitaríamos», explica Cioffi que añade que el objetivo es reclutar tanto a profesionales muy cualificados como a personal de base.

En Alcalà empiezan a mover dicha y en Orpesa no descartan tener que buscar trabajadores en el extranjero. «Hace años venían profesionales de Andalucía y Castilla-La Mancha, pero ahora la falta de camareros es generalizada en toda España, con lo que habrá que pensar alternativas», señala Vives que preside una asociación integrada por 70 empresarios. «Todos tenemos el mismo problema. Hay restaurantes que necesitan cinco trabajadores, otros seis... el déficit es generalizado y el verano está a la vuelta de la esquina. Al final llegará un momento en que nos tocará firmar un convenio con algún país que hable castellano y traer mano de obra extranjera. No quedará otra », sentencia.