La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, será la encargada de presentar a la presidenta-decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, como nueva Mujer del Mediterráneo. El evento organizado por Mediterráneo y el Banco Sabadell, con la colaboración de la Autoridad Portuaria, se celebrará el 15 de mayo, en el hotel Intur de Castelló.

La convocatoria reunirá a más de un centenar de personalidades de las esferas política, económica, empresarial y cultural.

¿Qué supone para usted presentar a María Emilia Adán como Mujer del Mediterráneo y qué podría decirnos de su trabajo?

Para mí es un auténtico honor presentar a una mujer referente e inspiradora, a la que siempre he admirado. Cuando recibí su llamada pidiéndome que la presentará acepté sin dudarlo ni en segundo, aunque quizás no fui consciente de la gran responsabilidad que ello entraña, pues no es fácil presentar a una mujer que está a la altura de Mª Emilia.

La conocí en los años 80 y ya entonces poseía las cualidades humanas que la han convertido en una mujer referente. Ya entonces era una persona comprometida con la sociedad, conciliadora y que se esforzaba al máximo en todo aquello que acometía. Creo que estas son algunas de las claves que la han llevado a ser hoy quien es y estar donde está.

¿Cree que la mujer goza en la actualidad del prestigio y visibilidad adecuado dentro del mundo empresarial?

Aunque es cierto que ha habido un progreso en la igualdad de género en los últimos años, seguimos teniendo menos acceso a puestos de liderazgo y menos oportunidades de promoción que los hombres y es común que nos enfrentemos a barreras adicionales para avanzar en nuestras carreras. Esto hace que también exista una brecha significativa en cuanto al prestigio y la visibilidad de las mujeres dentro del mundo empresarial.

Por ello debemos seguir trabajando en una doble dirección, en la igualdad de género, pero también en ganar visibilidad. De otro modo que no sea así las generaciones que vienen detrás no tendrán referentes. Esto no solo beneficiaría a las mujeres, tendría un impacto positivo en la economía y la sociedad en general.

Preside CEV Valencia, cargo que compagina con la vicepresidencia de la CEV, la presidencia de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP) o la vicepresidencia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), entre otros. ¿Qué papel desarrolla la mujer en todas estas entidades? ¿se puede hablar de igualdad real?

Desafortunadamente, pese a los avances, no podemos hablar de igualdad real y efectiva, ni el ámbito empresarial ni en del asociacionismo empresarial.

En el caso de la CEV nos hemos marcado como uno de los objetivos prioritarios para los próximos cuatro años potenciar el liderazgo femenino. Queremos empresas más igualitarias y estamos predicando con el ejemplo. Así lo demuestra la evolución del número de mujeres que forman parte de nuestra junta directiva, que ha pasado del 16% en 2018 al 30% el año pasado. La presencia de mujeres debe seguir ganando peso en todos los ámbitos y el del asociacionismo no es una excepción. Y para ello juegan un papel clave las asociaciones empresariales de mujeres, como es el caso de NDCS (Networking Directivas Castellón) que me consta está desarrollando una extraordinaria labor en este territorio, contribuyendo a la creación de redes y dando visibilidad a las mujeres referentes de esta provincia.

¿Cómo contribuye el liderazgo femenino a incrementar la competitividad de las empresas?

El liderazgo femenino puede aportar nuevas ideas y soluciones innovadoras a los desafíos empresariales; somos más resolutivas y más proclives a trabajar juntas para alcanzar objetivos comunes, lo que puede fomentar la colaboración y el trabajo en equipo dentro de la empresa; puede ayudar a crear un ambiente laboral más inclusivo y diverso, y si vamos, al terreno económico, existen estudios que demuestran que las empresas con una mayor representación de mujeres en puestos de liderazgo suelen ser más rentables y tener un mejor rendimiento financiero. No podemos desperdiciar el 50% del talento de una sociedad, es tan sencillo como eso.

¿Qué están aportando los planes de igualdad a las empresas?

Contar con un plan de igualdad aporta valor a la empresa, ayuda a visualizar la realidad y a establecer medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva. Pero dicho esto, ni el plan de igualdad es la única herramienta para ser más igualitarios, ni es una responsabilidad exclusiva de la empresa. Los planes son importantes, pero no son la única herramienta. No se puede pretender una igualdad real cuando no se ha aprendido primero, a nivel educativo; cuando no se ha visibilizado y vivido en el ámbito familiar o cuando no se ha fortalecido y defendido, desde la Administración y, claro está, también desde las empresas.

Tener un plan de igualdad tiene ventajas, pero me gustaría resaltar también la importancia de la negociación colectiva, como otra herramienta fundamental para promover la igualdad. Los convenios colectivos tienen un importante valor para procurar la igualdad real y efectiva al abordar todos los ámbitos de las condiciones de trabajo. H