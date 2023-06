Abogados, procuradores y graduados sociales se han concentrado este miércoles en Castelló para reclamar un Pacto en Justicia tras las elecciones del 23J para reactivar de forma inmediata el servicio y medidas urgentes para solventar los retrasos acumulados por las huelgas. La concentración ha tenido lugar a las 12.00 horas frente a la Ciudad de la Justicia, al igual que en otros puntos de la geografía española.

En la lectura del manifiesto, el presidente del colegio de abogados, Manuel Mata, ha advertido que "el servicio público de Justicia es insostenible. Lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, un manifiesto incumplimiento de los servicios mínimos y sin visos de solución próxima".

En el manifiesto, ha avisado que nuestro país se acerca peligrosamente a una situación en la que la justicia no está garantizada para una amplia mayoría de población que necesita acudir a los juzgados para reclamar sus derechos cuando ha existido una vulneración de los mismos. "Los poderes públicos han sido incapaces de resolver una situación calamitosa en el servicio público de justicia", ha continuado.

Asimismo, se ha referido a que "en Castellón se están produciendo demoras en los juzgados". Algo que, según ha indicado, conduce a que "los trabajadores no puedan recibir los salarios que les son debidos, indemnizaciones por invalidez y demás prestaciones, que las víctimas de violencia contra la mujer no reciban las pensiones por alimentos a las que tienen derecho y se pospongan las visitas a menores y que las empresas se vean perjudicadas al no poder resolver sus litigios conduciendo a muchas de ellas a la quiebra".

Además, se ha referido a que la administración de justicia se ha visto paralizada por las huelgas de los distintos colectivos sin que el Ministerio de Justicia se haya sentado con verdadera voluntad de negociar cuando es un servicio esencial. Además, ha recordado el efecto "demoledor" que sobre la ciudadanía tiene esta situación".

Por su parte, la presidenta del colegio de Procuradores, Carmen Rubio, ha apremiado a las partes implicadas en el conflicto a una solución inmediata y tomar las medidas pertinentes para recuperar el tiempo perdido.

Rubio proclamado el respeto al derecho de huelga de letrados de la administración de justicia, jueces y funcionarios públicos, pero ha advertido que no se justifica que en un estado de derecho afecte de forma radical a la dignidad profesional, recordando la suspensión de vistas, comparecencias, lanzamientos... por estos paros.

La decana del colegio de procuradores ha señalado que la paralización lleva el colapso y este a la falta de confianza, con notificaciones sin tramitar, escritos sin proveer, comandas sin repartir, así como mandamientos de consignaciones y depósitos judiciales paralizados.

Rubio ha apelado a poner fin a la huelga alcanzando un acuerdo satisfactorio para todos, reivindicando una Justicia, ágil, cercana y próxima.

Por su parte, la presidenta del colegio de graduados sociales, Amparo Máñez, ha señalado que es la primera vez que estos tres colegios profesionales participan en Castellón en una concentración conjunta para pedir algo que creen justo. "Necesitamos una justicia pronta y de calidad y es un problema de Estado de derecho lo que estamos viviendo actualmente", ha declarado.