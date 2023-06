El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha registrado esteste miércoles en Les Corts la constitución del Grupo Parlamentario Popular de la XI Legislatura. Miguel Barrachina será el Síndic del GPP, como avanzó Mediterráneo, mientras que los portavoces adjuntos serán Juan Francisco Pérez Llorca, Salomé Pradas y Laura Chuliá. Pradas es también concejala de Castelló y forma parte del equipo de la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco.

Barrachina ha pedido a los grupos que todavía no se han constituido que lo hagan “con urgencia para no demorar más el cambio que pidieron los valencianos”. “Si el GPP, que es el grupo más amplio, ha podido recoger 40 firmas y entregarlas, no tiene sentido que PSPV y Compromís se retrasen. Todo lo que pase de mañana será demorar intencionadamente la toma de posesión de Carlos Mazón como President de la Generalitat”, ha indicado.

Barrachina ha urgido al PSPV “que abrevie los plazos para que el cambio, que de forma democrática y amplia pidieron los valencianos, pueda ser cuanto antes”. “Puig debe asumir que ha perdido las elecciones y debe ceder el paso. Apelamos a la naturalidad, deportividad y elegancia parlamentaria y que se deje de boicotear el proceso”, ha señalado.

El Síndic del GPP ha insistido en la importancia de dar “normalidad al proceso, como ha hecho Carlos Mazón sentándose a hablar con todo el mundo”.