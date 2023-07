Entrevista a Ángel Gil Redondo, nuevo jefe de la Guardia Civil en Castellón

Conoce bien la provincia porque ha estado destinado varias veces muy cerca de aquí, porque su mujer nació en el cuartel de Torreblanca y porque Alcossebre ha sido su destino vacacional. Irradia optimismo ante la tarea de dirigir a los cerca 1.400 guardias civiles que integran la Comandancia y velan por la seguridad de los castellonenses. Una tarea que no debe ser fácil.

¿Cuándo y por qué decidió entrar en la Guardia Civil?

La decisión de acceder al Cuerpo se puede definir como una vocación temprana, desde muy pequeño, quizá todavía cursaba el primer curso del Bachiller (BUP) cuando ya tenía decidido que quería ser Guardia Civil. Decisión que de alguna forma estaba influenciada por el ejemplo y referente que suponía mi padre, también Guardia Civil, y el hecho de haber vivido desde pequeño en una casa-cuartel.

Ha ejercido en múltiples destinados hasta llegar a Castellón. ¿Cuál ha sido el más complicado?

Durante 35 años de trayectoria profesional he prestado servicio en unidades de seguridad ciudadana, especialidades como el Grupo de Reserva y Seguridad o Servicio Marítimo, enseñanza en el Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil, asesor policial (Provost Marshall) en el cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN de Bétera (Valencia) y ya en el empleo de coronel mi anterior destino ha sido en el Gabinete Técnico de la Dirección General. De entre todos ellos, si tuviera que elegir uno, sin duda fue mi etapa como Teniente Coronel Jefe de Operaciones de la Comandancia de Valencia, el que desataca por su especial exigencia e intensidad profesional.

¿Dirigir la Comandancia de Castellón supone un reto para usted?

Durante los cinco años de preparación como Oficial de la Guardia Civil, uno siempre tiene presente dos destinos: el primero que te van a asignar nada más terminar el periodo de formación y la posibilidad, lejana entonces, de poder ejercer el mando de una Comandancia, unidad de referencia en el despliegue de la Guardia Civil. Por tanto, esta oportunidad que se me brinda supone alcanzar aquel sueño de joven teniente, a la vez que el importante reto de ponerme al frente y dirigir a los hombres y mujeres que componen las unidades de esta Comandancia.

¿Ha venido para quedarse?

La decisión sobre la permanencia en un destino, no solo depende de nuestra voluntad personal, ya que las necesidades del servicio, en ocasiones están por encima de las preferencias personales. Pero mi intención es permanecer en este destino.

¿Qué objetivos se ha marcado para está etapa en Castellón?

Es difícil, en tan poco tiempo desde mi incorporación, establecer unos objetivos definitivos sobre los que incidir. Estoy seguro que con el conocimiento paulatino de la Comandancia y de su problemática específica, mis primeras valoraciones seguro que se ven modificadas o al menos matizadas. Pero como esbocé en mis palabras del día del acto oficial de toma de posesión, creo que hay que incidir en la labor que se viene haciendo en las siguientes áreas de responsabilidad:

Mejorar la calidad del Servicio de Seguridad Ciudadana, desarrollando los planes necesarios para lograr reducir los índices delincuenciales.

Incrementar nuestra cercanía a la ciudadanía, acortando los tiempos de respuesta y mejorando nuestros canales de información y comunicación. Teniendo presentes de forma especial a los colectivos más vulnerables, singularmente a las víctimas de violencia de género, cuya protección será uno de nuestros principales desvelos y la lucha contra los delitos de odio.

Mejorar la protección de aquellos que nos visitan con ánimo de disfrutar de su tiempo de descanso, pues ello contribuirá al buen nombre y marca de la provincia de Castellón.

Y mejorar la lucha contra la ciberdelincuencia, tipología delictiva en auge.

Además, tenemos que lograr que el servicio que se preste en aquellas comarcas del interior, que forman parte de esa España demográficamente desfavorecida, sea de igual calidad que el resto de la provincia donde hay una mayor densidad de población.

¿Qué fortalezas y debilidades ha observado estas semanas en la Guardia Civil de Castellón?

La Comandancia de Castellón es una importante unidad dentro del despliegue que la Guardia Civil mantiene en todo el territorio nacional. Podemos caer en la tentación de la comparación dentro de la Comunitat Valenciana, donde evidentemente Valencia y Alicante, por volumen de población y complejidad nos superan, pero en el ámbito nacional nos encontramos en el top 15 de las 53 comandancias. Esto significa que tenemos un potencial importante de recursos humanos y materiales, acorde a esa posición. En cualquier caso, estoy convencido de que el mayor de los activos y fortalezas con que cuento para el desarrollo de mi labor es el excelente equipo humano con el que me he encontrado, tanto en la jefatura de la Comandancia como en el resto de unidades. Como aspectos que condicionan de una forma inexorable nuestro despliegue referiría la desigual distribución poblacional existente entre las comarcas del interior y las del litoral, sin pasar por alto el componente de estacionalidad existente en la provincia, donde se deben hacer compatibles la prestación de servicios en épocas no vacacionales con aquellas otras en que la población se multiplica en algunos casos hasta por diez.

¿Cómo es el día a día en la Comandancia? ¿En qué pone el foco la Guardia Civil?

Si tuviera que definir como es el día a día con una sola palabra, esta sería frenético. Desde las diferentes unidades residenciadas en la Jefatura de la Comandancia tenemos que coordinar y apoyar el servicio de las diferentes unidades operativas desplegadas por toda la provincia. Un elemento fundamental y neurálgico de la Comandancia en esta tarea es el Centro Operativo Complejo, sala de servicio desde donde se coordinan todas las patrullas en servicio (incluidas las de tráfico) y se canalizan las solicitudes de apoyos y transmisión de novedades, así como la atención a la ciudadanía a través del 062. La atención principal, durante este periodo de verano, está orientada a garantizar un entorno de turismo seguro en nuestras playas y zonas de descanso, atender la seguridad de los eventos culturales donde se concentra gran cantidad de población, sin olvidar la vigilancia de los montes en tareas de prevención y evitación de incendios forestales, especialmente cuando las condiciones climatológicas resultan más adversas para este tipo de desastres naturales.

DATOS PERSONALES Apellidos y Nombre: GIL REDONDO, ANGEL Empleo: Coronel. Fecha y lugar de nacimiento: 08/03/1964 en Palencia. Cuerpo: Guardia Civil. Destino actual: Jefe Comandancia Castellón Otros destinos: · Gabinete Técnico de la DGGC (Coronel). · Jefe de Operaciones Comandancia de Valencia (Teniente coronel). · Seguridad Cuartel General OTAN (Bétera-Valencia) (Comandante y Teniente coronel). · Centro de Perfeccionamiento (Valdemoro-Madrid) (Comandante). · Servicio Marítimo Provincial de Valencia (Capitán). · Grupo de Reserva y Seguridad nº 4 (Barcelona) (Capitán). · Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 (Valencia) (Teniente). · Seguridad ciudadana en Oliva (Valencia) (Teniente). Enseñanza de formación en la Academia General Militar y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Cursos de perfeccionamiento: · Curso superior de fiscal y fronteras. · Profesor de tiro. · Derecho de los conflictos armados. · Curso de aptitud pedagógica. · Curso protección de la naturaleza. · Especialización policía judicial. · Curso armas y explosivos para oficiales. Otras titulaciones civiles: · Licenciado en Economía (UNED). Situación familiar: casado y dos hijos varones.

Castellón es una provincia muy extensa, con muchos núcleos de población, pero con poca gente en la mayoría de ellos. ¿Eso hace que el trabajo sea más complicado?

Sin duda alguna, esta circunstancia condiciona nuestro despliegue, ya que debemos concentrar gran parte de nuestros recursos en las zonas más pobladas. Pero como ya he comentado, esto requiere un esfuerzo extra de coordinación para lograr que esas zonas menos densamente pobladas no vean comprometido su nivel de seguridad, estableciendo refuerzos entre unidades para garantizar la atención a los requerimientos de la ciudadanía.

Hay cuarteles que por falta de efectivos deben cerrar más horas de las deseadas y eso no parece lo más oportuno. ¿Qué opina al respecto?

En la actualidad los cuarteles que pueden mantener disponible la atención al público 24/7 son los que alojan unidades de entidad Puesto Principal, que tienen el potencial necesario para combinar los servicios preventivos de patrulla de seguridad ciudadana, con la atención al ciudadano (recogida de denuncias) y unidades de investigación. El resto de unidades combina la atención al ciudadano con los servicios preventivos. En estos caos, siempre se prioriza la capacidad de reacción ante una incidencia o requerimiento ciudadano, posibilitando la presencia de una patrulla en el menor tiempo posible.

¿Disponen los medios necesarios para desarrollar su labor? Por ejemplo, han existido épocas en que los coches no salían a patrullar porque se racionaba la gasolina o porque estaban en el taller al ser obsoletos.

Los medios materiales de los que disponemos son suficientes para desarrollar nuestra labor, teniendo presente que siempre son bienvenidos cuantos recursos se nos pudieran dotar. Pero hay que tener en cuenta que estos no son ilimitados, y lo que debemos hacer es optimizar los que disponemos, sacándoles el mayor de los rendimientos. En estos momentos no existe ningún tipo de limitación de combustible, ni de ningún otro tipo. En cuanto a los vehículos, desde la Dirección General se está haciendo un esfuerzo muy importante en renovar el parque móvil, en concreto en la Comandancia de Castellón en los últimos tres años y medio se ha renovado el 40 % de la flota de vehículos de servicio. Además, disponemos de 10 vehículos eléctricos, y en la actualidad se está ejecutando un expediente a nivel nacional de instalación de Puntos de Recarga, dotando a esta Comandancia de 26 terminales antes de la finalización del presente año.

¿Cuáles son los delitos que más se repiten en el ámbito de nuestra provincia?

El mayor porcentaje de infracciones penales conocidas corresponde a los delitos contra el patrimonio, seguidos a gran distancia por aquellos que atentan contra las personas. Entre los primeros destacan los hurtos y los robos con fuerza en las cosas.

Hablamos mucho de violencia de género y los datos son evidentes. ¿Cómo se puede ayudar a frenar esta lacra?

La Guardia Civil, como siempre, ha estado y está al lado de los más desfavorecidos y de aquellos que precisan ayuda. En los últimos años se han estado realizando actuaciones proactivas en el tema específico de la violencia de género:

Especialización de componentes en el ámbito de la primera atención a la víctima de la violencia de género.

Creación de órganos específicos que traten los casos de violencia de género, llegando a todos y cada uno de los puestos de la Guardia Civil.

Dedicación exclusiva de miembros que analizan, mejoran y apoyan a otros componentes de la Institución.

Pertenencia a grupos multidisciplinares con otros organismos y organizaciones encargados de la violencia de género.

Implementación de acciones positivas de información a colectivos diversos, asociaciones de mujeres, de mayores, de colegios, etc.

Sin duda, hay que seguir en el camino marcado donde la víctima debe ser situada en el centro de la actuación, adecuando las actuaciones a cada caso concreto, ya que ningún caso es igual a otro. Los esfuerzos deben seguir poniéndose en la prevención, la educación y la atención a las víctimas.

Los delitos sexuales van en claro aumento, ¿considera que son suficientes los controles?

Una adecuada prevención de conductas anómalas sería deseable, no solo en el caso de los delitos sexuales, sino también en muchos otros ámbitos. En cualquier caso, el foco debería de ponerse en otros aspectos, como el informativo, el educativo o el asistencial.

"El foco en los delitos sexuales debería ponerse en aspectos como el informativo, el educativo o el asistencial"

En los últimos meses, debido a la entrada en vigor de la ‘ley del solo sí es sí’, se han rebajado bastantes condenas. ¿Qué siente la Guardia Civil cuando sucede esto?

Como Cuerpo de Seguridad del Estado no entra dentro de nuestras competencias valorar las disposiciones normativas en vigor, sino adecuarnos al ordenamiento vigente y velar por su escrupuloso cumplimiento. Nuestra primera prioridad siempre es que la atención a las víctimas sea la adecuada y se preserven sus derechos.

El Gobierno quiere abolir la prostitución, al igual que el Consell que ahora está en funciones. Aquí tenemos algunos asentamientos notables. ¿Cómo se puede combatir mejor la explotación sexual y la trata de personas?

Es incesante la labor que se está realizando en este ámbito. Primeramente, la detección de nuevos focos y el control sobre los existentes es nuestra mayor preocupación. Se realizan inspecciones y visitas a estos lugares para efectuar un control exhaustivo de las actividades que se llevan a cabo en los diversos locales. En esas visitas, no solo acuden especialistas del Cuerpo en estos temas, sino que también participan otros organismos como pueda ser la Inspección de Trabajo, o la fiscalía especial contra la Trata de Seres Humanos. Además, otras organizaciones como ONG’s específicas en la ayuda a víctimas de Trata también participan en dichas inspecciones desde el punto de vista asistencial y colaborador.

Castellón tiene puntos calientes para la entrada de marihuana, además de bastantes plantaciones en terrenos e inmuebles particulares. ¿Cómo está trabajando la Guardia Civil para hacer frente a esta problemática?

Además de la creación de equipos multidisciplinares compuestos por una diversidad de componentes y diferentes especialidades –Policía Judicial, Seprona, Tráfico, equipos Roca, unidad Canina, Seguridad Ciudadana, entre otros– se está promoviendo colaboraciones tanto con otros organismos de la administración –Inspección de Trabajo, INSS, entidades locales, otros cuerpos policiales – como con empresas privadas. Poseer un enfoque más amplio da la oportunidad de acometer el problema de mejor manera.

La okupación de inmuebles está despertando alarma e indignación entre los castellonenses...

La incidencia en esta Comandancia no es preocupante, si bien se realizan servicios preventivos para evitar ocupaciones ilegales de viviendas desocupadas, la mayoría de entidades bancaria y fondos, así como cualquier incidencia de la que se tenga conocimiento. Todo en virtud de las instrucciones de la Fiscalía General de Estado y de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Los agricultores reclaman mayor protección para sus cosechas y las actuaciones del llamado equipo Roca parecen insuficientes. ¿Qué puede hacer más la Guardia Civil?

En primer lugar señalar que las últimas estadísticas disponibles de años completos (2002/2021), muestran un leve repunte, pero debe tenerse en cuenta que el año 2021 todavía estuvo afectado por medidas restrictivas con motivo de la pandemia y, por lo tanto, los índices delincuenciales de esos años eran excepcionalmente bajos. Además, hay que señalar que a pesar del grado de dificultad que supone esclarecer este tipo de delitos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, el índice de esclarecimiento es elevado. Desde la Guardia Civil se intensifican los contactos con asociaciones de agricultores y ganaderos, así como con ayuntamientos, para conocer de cerca la problemática en cada momento. En la lucha contra este tipo de delitos hay que destacar la importancia del documento DATA, fundamental en la trazabilidad del producto agrario, ya que con el mismo se ha podido determinar de dónde proviene el producto inicialmente hasta su destino final, identificando en el mismo al propietario de la finca, al transportista y almacenista.

¿Está el Seprona preparado y dotado para atender las necesidades de nuestra provincia?

La respuesta es necesariamente afirmativa. Los componentes del Seprona que prestan servicio en esta provincia poseen una formación excepcional relacionado con su cometido especifico. Para darle un ejemplo de los muchos retos que afrontan diariamente, la investigación del último gran incendio acaecido en Castellón (Villanueva de Viver), se realizó de manera ejemplar, no solo demostrando una gran capacidad técnica en la investigación, sino también un compromiso personal de cada uno con la situación que allí acaecía. El Seprona no solo es prevención e investigación. Actualmente el Seprona se dinamiza con la total coordinación con las entidades representativas en medioambiente de la Consellería y el resto de administraciones públicas. También se colabora en la formación y en la concienciación de los ciudadanos a través de su presencia en la docencia del alumnado castellonense.

Otra prioridad muy importante son los ciberdelitos. ¿Cuáles son los más comunes y cómo hace frente a ellos la Guardia Civil de Castellón?

La utilización de las nuevas tecnologías en la comisión de hechos que afectan al patrimonio son, sin duda, los hechos más referidos: especialmente las estafas. Para comisión de esos hechos delictivos, son múltiples las técnicas que se emplean. La usurpación y la suplantación de identidades son las herramientas que más utilizan los presuntos autores de los hechos para conseguir sus fines. El phishing, estafa del CEO, carding (duplicación de tarjetas), snoofing (recabar datos a través de ingeniería social), son algunos de los modus operandi más utilizados por los ciberdelincuentes. La Comandancia de Castellón tiene implementados varios filtros de personal especializado para hacer frente a este tipo de hechos delictivos. Desde la primera línea de actuación en los puestos de atención al ciudadano, donde se realizan las primeras averiguaciones para conseguir que la volatilidad de los datos no decaiga en las investigaciones, pasando por los equipos territoriales de Policía Judicial, donde personal más especializado atiende los casos más complejos, siguiendo por el muy especializado Equipo @ sito en la cabecera de la Comandancia, que aglutina y analiza los casos de toda la provincia contando con una alta especialización en nuevas tecnologías, y por supuesto con el Equipo de Delitos Tecnológicos de la UOPJ cuyos especialistas se encuentran entre los mejor valorados en el mundo informático. También se cuenta con las capacidades de apoyo de Unidades Superiores en la UCO u otros organismos como el INCIBE.

Los padres están preocupados porque internet es una puerta abierta a situaciones difíciles…

Como bien indica en la pregunta, internet representa, tanto multitud de oportunidades como sendas amenazas contra las que se debe responder adecuadamente. La mejor herramienta con la que se cuenta contra las amenazas es la formación del usuario. A mayor formación se tenga, mejores herramientas para no caer en los peligros de la red.

Estamos inmersos en el verano, las vacaciones en el Cuerpo, la llegada de miles de turistas, los festivales de música… ¿Hay suficientes recursos en la Comandancia para ofrecer una buena seguridad al ciudadano en el periodo estival?

Es cierto que el verano supone para la Comandancia de Castellón un incremento de eventos que requieren de la concentración de esfuerzos operativos para atender a todos ellos y garantizar la seguridad de los mismos. Circunstancia que se suma a la tradicional llegada de turistas, especialmente a nuestras costas, pero también a las zonas de interior, aunque en menor medida. Para ello, los recursos ordinarios con los que contamos se refuerzan de forma específica con unidades de reserva provenientes de fuera de la Comandancia. Además, como viene siendo habitual en años anteriores el refuerzo que recibe la Comandancia este verano, y que se han incorporado el pasado día 3 de julio a sus unidades, son los alumnos recién egresados de las Academias de Baeza y Valdemoro. En esta ocasión se han asignado un total de 43 efectivos (17 mujeres), que se destinan a unidades de seguridad ciudadana, tanto del litoral como de los puestos del interior. También contaremos con un refuerzo para las unidades de policía judicial.

El ‘top manta’ es otro fenómeno que se repite cada verano en las poblaciones con más turismo y no hay manera de frenarlo…

El fenómeno conocido por 'top manta' está directamente relacionado con la competencia que tienen las corporaciones locales en cuanto a la regulación de la venta ambulante, aparte de la posible comisión de delitos contra la propiedad industrial, al tratarse de venta de productos falsificados. Dicho esto, y con las características que rodean este hecho --utilización de personas vulnerables como último eslabón de la cadena, presión de los comerciantes de las entidades locales, aceptación del público general que consume esos productos, por citar algunos-- la solución quizá debería darse desde un punto de vista más amplio, que no solamente reprimir determinados comportamientos. No obstante, desde la Comandancia se está trabajando en el sentido de tratar identificar a las redes y organizaciones delictivas que rodean y dirigen este tipo de actividad, a la vez que en conjunción con las policías locales debemos incrementar la presencia policial en los puntos de venta.

Respecto a las infraestructuras, hay cuarteles en una situación deplorable. Muchos años con la misma cantinela, muchas promesas por parte de gobiernos de distinto signo político, pero pocas realidades…

Es una realidad incuestionable que la diseminación de nuestro despliegue por toda la provincia, con un total de 33 acuartelamientos, requiere un gran esfuerzo económico para poder mantener de forma adecuada los mismos. Como ya he apuntado anteriormente, los recursos de los que disponemos no son ilimitados, y por tanto, una de las grandes preocupaciones en mi acción de mando será priorizar las necesidades en función de las disponibilidades presupuestarias. No obstante, puedo adelantar que están en marcha los procesos administrativos de licitación correspondientes para que a lo largo de este año se realicen actuaciones sobre diversos acuartelamientos de la provincia, con una inversión de unos 5.200.000 euros. Fondos que provienen del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU', del convenio de colaboración suscrito con la Diputación Provincial y con los propios del presupuesto de la Dirección General de la Guardia Civil.

Hay un mito referente a un cierto pique entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad. ¿Es real o trabajan coordinados? Le agradecería que fuera lo más sincero posible en su respuesta.

Creo que la criminalidad no entiende de demarcaciones ni competencias, y esto nos obliga a afrontarla de manera conjunta y coordinada, con la participación y colaboración del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin olvidar el auxilio del sector de la seguridad privada. Entre mis primeras visitas de presentación estuvieron los responsables de los diferentes cuerpos de seguridad en la provincia, y puede afirmar de forma clara y contundente que todos coincidimos en que nuestras actuaciones deben desarrollarse como se vienen haciendo hasta ahora, regidas por los principios de colaboración y coordinación permanente. Esto no hizo sino confirmar lo que los miembros de mi equipo de dirección en la Jefatura me hicieron saber en mi incorporación al destino. Y desde estas líneas reitero mi ofrecimiento al Cuerpo de Policía Nacional, a la Unidad adscrita a la Generalitat y a las Policías Locales para continuar trabajando codo con codo y aunar esfuerzos en la consecución de sinergias que redunden en una prestación de servicio de calidad.

La Guardia Civil sigue siendo un cuerpo militar, algo que muchas veces se observa como un anacronismo…

El carácter militar de la Guardia Civil es intrínseco al ADN del espíritu de la Institución desde su creación en el año 1844. Durante estos más de 179 años de historia, se ha demostrado como un elemento determinante para la cohesión de sus integrantes y en la consecución de grandes logros al servicio de la sociedad, velando por su seguridad y garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Además, si miramos en nuestro entorno internacional más cercano, vemos que países como Francia, Italia o Portugal, mantienen cuerpos policiales de carácter militar de manera muy parecida a nuestra Guardia Civil.

¿La pandemia sirvió para acercar más que nunca a la Guardia Civil a los ciudadanos?

Nuestra institución se ha caracterizado siempre por estar al lado de las personas y colectivos más desfavorecidos, así como auxiliar a nuestros conciudadanos en momentos de dificultad extrema: terremotos, inundaciones, incendios, naufragios, etc. Esta trayectoria desembocó en el año 1929 en la concesión de la Gran Cruz de la Beneficencia a la Guardia Civil, otorgándole públicamente de forma oficial el título de Benemérita. Ante una situación totalmente extraordinaria y la que ninguno de nosotros habíamos experimentado con anterioridad, la pandemia hizo que cada guardia civil, haciendo gala de ese calificativo, diera lo mejor de cada uno de ellos para poder atender todas las necesidades que nuestros conciudadanos requerían en unos momentos en que con el objeto de salvaguardar la salud y la vida en último extremo, se nos requería a toda la sociedad un esfuerzo suplementario y un cambio en nuestros hábitos de comportamiento (confinamientos, restricciones de movimientos…).

Para finalizar, ¿qué mensaje envía desde aquí a los castellonenses?

Desde la Jefatura de la Comandancia quiero enviar un mensaje tranquilizador, ya que los castellonenses cuentan con una Guardia Civil que siempre estará a su lado y que pueden tener el convencimiento de que jamás verán defraudadas sus esperanzas y que sus problemas e inquietudes pasarán a ser las nuestras. El día 28 de junio en el acto de toma de posesión concluía mis palabras reiterando mi decidida voluntad de trabajar con denuedo en pos de lograr nuestros objetivos, teniendo la certeza que para ello cuento con el apoyo y esfuerzo de todos los componentes de esta Comandancia.