La provincia de Castellón encara este jueves uno de los días más calurosos de su historia. Las máximas superarán los 40 grados en algunas zonas del interior de Castellón como consecuencia de la masa de aire africano que afecta a la Península.

El horno de Castellón se situará en el interior sur. No en vano, nueve municipios estarán este jueves en aviso rojo por altas temperaturas, según la Conselleria de Sanitat. Serán Arañuel, Montanejos, Navajas (42 grados según la Agencia Estatal de Meteorología), Gaibiel, Cirat, Jérica, Segorbe (41), Castellnovo (40) así como Vall d’Almonacid, Ayódar, Almedíjar, Soneja y Sot de Ferrer, por debajo de 40 grados.

Récord histórico

El récord histórico de temperatura en agosto en Castelló son los 42,6º que registró la estación universitaria del Grau de Castelló en agosto del 2021 por culpa de un reventón cálido, como recuerda el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda. A nivel provincial, fueron los 44,5º registrados en agosto de 2010 en el observatorio de La Vall d'Uixó. En el caso de la capital del Alto Palancia, de cumplirse las previsiones, igualaría el récord de agosto de 1994, si bien julio registró 44 en ese mismo año.

No obstante, Castellón se verá menos afectada que Valencia y Alicante por este episodio de altas temperaturas debido a que soplará la brisa, según ha explicado José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet. Así, Aemet ha activado el aviso amarillo por máximas en el interior de Castellón, mientras que Valencia y Alicante estarán en aviso naranja y rojo. El litoral castellonense no tiene ningún aviso activo de Aemet. En el interior sur, zonas del interior de l'Alt Palancia y Alto Mijares, llegarán más tarde las brisas, por lo que en puntos de estas zonas se pueden alcanzar los 40 ºC. No se descarta que en algunas de estas zonas se supere algún récord, que en general datan del 10 y 11 de agosto de 2012.

Por encima de 400 metros

Quereda explica que la temperatura del mar se sitúa en 28º y que a partir de los 300 ó 400 metros de altura las máximas van a dispararse. Mientras que en el litoral en la capital de la Plana Aemet prevé máximas de 34 grados, estas subirán significativamente en el interior. Según Quereda, amplias zonas del interior estarán por los 37-38 aunque, como se ha comentado, en el interior sur podrían rebasar los 40º.

Noches tropicales

Además, Quereda recordó que en la costa se mantienen las noches tropicales por encima de los 25 grados. Una situación que en el interior es más llevadera aunque el elevado grado de humedad nocturna hará elevar la sensación térmica en dos o tres grados más.

Prohibición parques naturales

Ante esta situación, la Generalitat ha declarado el nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, desde el jueves 10 de agosto, hasta el martes 15 de agosto de 2023, ambos inclusive. Esta prohibición incluye la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales. En el caso de Castellón esta medida afecta a la Serra d’Irta, Penyagolosa

Desert de les Palmes, Tinença de Benifassà, Serra d’Espadà, Serra Calderona y Cabanes-Torreblanca.

Vídeo de Carlos Mazón

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha colgado un vídeo en las redes sociales ofreciendo consejos frente a la "peor ola de calor del año", que en el caso de la Comunitat Valenciana se prevé que tenga su momento culminante durante la jornada de este jueves.

🌡️ Ola de calor.



📝 Recomendaciones y prohibiciones: pic.twitter.com/ErfjN1aRsM — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 9 de agosto de 2023

En un mensaje de 40 segundos caminando por la valenciana calle Caballeros, junto al Palau de la Generalitat, Mazón advierte a los valencianos sobre la "gran ola de calor" que se avecina, "la peor del año", y ha explicado que el Consell dará "recomendaciones y algunas prohibiciones" para afrontar la situación a partir de mañana.

Entre éstas últimas, se pedirá no practicar deporte en las zonas forestales y "evitar cualquier tipo de fuego, de paellas o cualquier otro tipo de celebración en los próximos días", especialmente en los entornos naturales.

"Por favor, manteneos hidratados, con las casas ventiladas. No es una broma: hay que llevar mucho cuidado con esto", ha subrayado el president valenciano, quien ha insistido en que hay que estar pendientes a los consejos que lance la Generalitat.

Bajada del termómetro

No obstante, está previsto, según Núñez, que a partir del viernes las temperaturas bajen en el interior. Por ejemplo, en Segorbe bajarían de los 41 del jueves a los 34 del viernes y en Atzeneta de 38 a 34. La bajada será más débil en el litoral. Ambiente, pues, de pleno verano a partir del viernes aunque sin los extremos del jueves en el interior sur de la provincia.