«Después de 27 años dando clase, he aprendido que enseñar no es solo dar materias ni impartir el currículo. Ser profesora o como me gusta llamarme, maestra, es enseñar desde la humildad, el cariño, el amor hacía mi alumnado y ser ejemplo de todos los valores que quiero que ellos aprendan». Así define Lourdes Chesa Carda (Castelló, 1970) una filosofía como docente que la ha llevado en este 2023 a ser una de las 10 nominadas a mejor docente de Secundaria de España, los llamados Goya de la educación que cada año convocan la plataforma pedagógica Educa y la Fundación Abanca, con más de 1.000 propuestas de todo el país realizadas (y esa es una de las claves más destacadas del galardón) por los propios alumnos o familias de cada centro. Junto a ella, solo aparece otra castellonense, esta dentro de la categoría de Educación Infantil: Sandra Soria Contreras, del CEIP Carlos Sarthou de Vila-real.

Chesa, licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València en 1995, comenzó su trabajo en el colegio Virgen del Carmen en 1996, compaginándolo desde el 2015 con el de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). En sus clases, se enfrenta a su alumnado «siempre desde el amor», «la pasión» que tiene hacia su profesión «y la gran responsabilidad que conlleva educar a adolescentes», explica. Pero va más allá: «La docencia es para mí una gran oportunidad para aprender de mis alumnos. Es una profesión que debe ser ejercida desde la vocación porque tenemos una gran oportunidad para trasmitir sobre todo valores, empatía, resiliencia y formar parte de la vida de esos seres es algo maravilloso». Una maestra de la Vall opta a mejor docente de España Pura vocación Lo suyo es pura vocación, aunque ponerse cada día en el aula frente a 30 alumnos es a veces difícil. «De manera innata intento establecer siempre grandes lazos afectivos con mi alumnado y las familias, porque estoy aquí con y para ellos», admite. «Este rasgo de mi personalidad me sirve mucho para desarrollar mi trabajo dentro de la mediación escolar del centro, que es otra de mis grandes pasiones al tener que gestionar situaciones conflictivas y tratar de mediar. Como coordinadora de bienestar y protección he aprendido a ser mucho más paciente y adaptarme a las necesidades de mi alumnado», señala la profesora. La creatividad como base La suya es una concepción de la educación desde los proyectos. «No creo que sea especial la manera que tengo de usar las metodologías actuales, aunque reconozco que las aplico partiendo siempre de conceptos artísticos utilizando la creatividad como base para la adquisición de las competencias básicas. Quizás la metodología que más utilizo es el aprendizaje basado en proyectos, en el que partimos de una idea o de un tema común, se definen objetivos, y podemos trabajar de manera interdisciplinar, investigando de manera cooperativa y el alumnado, después de resolver problemas y tomar decisiones utilizando el pensamiento crítico, llega a los objetivos de aprendizaje», dice. Sobre todo, le interesa, «porque fomenta la empatía, la gestión de las emociones y establece habilidades para la comunicación. Todo esto forma parte de las llamadas habilidades para la vida, tan necesarias para encajar en la sociedad». Y sus métodos llegan al estudiantado porque «estimulan la creatividad y desarrollan partes del cerebro que a su vez establecen conexiones entre las células nerviosas que permiten generar nuevas ideas», explica. «Todo este proceso cognitivo implica directamente la atención, la imaginación y la resolución de problemas y ayudan a nuestro alumnado a desarrollar diferentes competencias sobre todo a nivel social», asegura Lourdes. Da las «gracias» por la nominación al premio, de la que dice sentirse «orgullosa». Ahora hay que presentar los méritos y el 15 de noviembre se conocerán los 10 finalistas en cada categoría.