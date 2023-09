El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, se jubila el próximo mes de octubre al cumplir 72 años. Sin embargo, el nuevo nombramiento del magistrado que le suceda en el cargo no será posible debido al bloqueo que sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que se prolonga ya durante cuatro años. Tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), las presidencias de las Audiencias Provinciales no se deciden por elecciones, como sí sucede con los decanatos, sino por nombramiento directo del pleno del CGPJ. Este órgano, sin embargo, no puede hacer nombramientos al estar en funciones, por una reforma legal aprobada en 2021.