Esther Labaig, directora general de Turismo: "Tenemos que apoyar al sector para que no esté castigado con los impuestos"

Esther Labaig Gallardo (Madrid, 1969) tomó posesión este agosto de su nuevo cargo de directora general de Turismo de la Generalitat después de estar un largo periodo al frente del centro de turismo (CdT) de Castelló. Desde su nueva responsabilidad, analiza la situación que atraviesa el sector en la provincia al fin de la temporada estival y aborda las claves de las políticas turísticas.

Con una larga trayectoria profesional vinculada al turismo, asumió el cargo de directora general de Turismo. ¿Qué puede aportar a la política turística del Consell?

Puedo aportar 30 años de experiencia en el sector. Yo empecé como becaria en el Ministerio de Turismo en Madrid. He estado más de 15 años trabajando en municipios turísticos, por tanto tengo muy claras las necesidades de los destinos. Luego he estado otros 15 años más trabajando en formación en contacto con el sector, con nuestros consejos asesores. Ahí he podido recoger también todas las necesidades de lo que es la empresa turística. Esa visión integral del sector turístico es lo que yo puedo aportar a este proyecto. Una experiencia profesional en la que he tenido relación tanto con destinos como con empresarios y las necesidades de ambos.

Termina la temporada estival y las valoraciones iniciales del empresariado son favorables. ¿Qué pulso tiene tomado de la situación del sector de Castellón?

Hasta hace poco estábamos hablando de restricciones de movilidad, de virus... Luego tuvimos un periodo en el 2021 de recuperación lenta. El sector ha sido muy resiliente y ha conseguido superar un momento de crack absoluto. En el 2022 fue cuando empezó la recuperación, pero este 2023 ha sido el año de la consolidación. No solo hemos alcanzado, sino que hemos superado cifras del 2019 y, por tanto, podemos decir que efectivamente hemos recuperado nuestro posicionamiento de nuevo y lo estamos ampliando. Castellón tiene una peculiaridad y es que tiene una gran dependencia del mercado nacional. Estaríamos hablando de un 80% frente al 20% del turismo internacional. Por tanto, lo que nos ha resultado muy curioso es que se ha incrementado muchísimo el mercado internacional este último semestre, también quizás gracias al aeropuerto y las acciones promocionales que se están desarrollando.

Los festivos del 9 y 12 de octubre son la próxima fecha señalada. ¿Qué previsiones barajan?

Como siempre trabajamos sobre predicciones. Al ser un puente que está separado entre un lunes y un jueves, en algunas comunidades el viernes es festivo escolar, nos acompaña todavía el buen tiempo y la inercia que traemos del verano, todo nos indica una previsión muy favorable. Tenemos muy buenas expectativas pulsando las reservas que ya se están produciendo en los alojamientos, pero no podría dar un número.

El aeropuerto de Castellón está batiendo todos sus récords. ¿Se está explotando esta vía de entrada para turistas internacionales?

El aeropuerto, en el que al principio confiaba muy poca gente, ha desarrollado una labor extraordinaria. Estamos hablando que en el 2022 ya recibió 150.000 pasajeros y prevé finalizar el 2023 con cerca de 250.000. Si es así, estaremos hablando de 100.000 pasajeros más de un año a otro, lo que en porcentaje es un crecimiento meteórico. Por otro lado, opera 11 rutas regulares a destinos como Dublín, Roma, Madrid, Sevilla o Alemania. Una cosa importante a apuntar es que cuando se abre una ruta, por ejemplo a Dublín, Turisme va allí a vender a esos vuelos a touroperadores y agentes especializados para que sepan que hay una conexión directa a un destino que se acaba de abrir. También se está volando a Madrid, que es la conexión a 86 destinos nacionales e internacionales, por tanto la puerta de entrada a medio mundo, y esto favorecerá a la hora de poder programar acciones de comercialización y traer turistas que hasta ahora venían de destinos que nos estaban vetados. No solo abrimos rutas, sino que establecemos instrumentos de marketing y promoción para que tengan una orientación turística.

Venta de Marina d’Or, construcción de nuevos hoteles en Benicàssim... ¿Son muestra del dinamismo del sector?

El sector turístico es muy resiliente, muy dinámico y compuesto por un tejido empresarial que apuesta por seguir creciendo y posicionándose. En el momento en el que ha logrado desembarazarse de este lastre que ha sido la pandemia, vuelve a recuperar su pulso. Y por eso vuelve la inversión, la que como gobierno queremos captar. Queremos ampliar nuestra oferta alojativa y de servicios. Y esta la única forma: apoyar al empresariado para que realmente recuperado el pulso y la actividad pueda seguir invirtiendo y confiando en nuestra Comunitat.

La estacionalidad es una de las asignaturas pendientes del turismo de Castellón. ¿Cómo piensan contribuir desde la Generalitat a alargar la temporada?

Trabajamos en productos y acciones. En el primer caso potenciamos el producto MICE -- de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones-- aprovechando las fantásticas instalaciones de congresos que tenemos a lo largo de la Comunitat Valenciana. Invertimos mucho dinero en marketing y comunicación para llegar a este mercado y consolidarlo, pues es de gran poder adquisitivo y desestacionalizado. Trabajamos también en el turismo deportivo, apoyando eventos como recientemente la Copa Davis, que tiene más de 28 millones de espectadores y que nos ubica en el mapa. Impulsamos los festivales, también desestacionalizados, aunque es cierto que se celebran en periodos más próximos al verano. Y luego, por supuesto, la gastronomía, con nuestra marca del Exquisit Mediterrani y desarrollando muchísimas acciones nacionales e internacionales, incluso acogiendo eventos de muy alto nivel como la gala de las Estrellas Michelín, los 50 Best Restaurants... En cuanto a acciones, nuestra clave ha sido el Bono Viaje. Surgió para fomentar la demanda doméstica cuando estábamos perimetralmente cerrados. Evolucionó para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Y, en esta última edición, ya hablamos de un carácter absolutamente desestacionalizador. Hemos invertido 15 millones de euros, tenemos 45.000 usuarios, 300.000 personas en lista de espera y de cada euro invertido recuperamos para la economía valenciana 2,8 euros. Un absoluto éxito.

¿Qué futuro tendrá el Bono Viaje?

Próxima concepción de Bono Viaje: absolutamente desestacionalizadora. Vamos a potenciar que la gente pueda alargar un poco más la estancia y, de alguna forma, intentar que la intensidad de la subvención que se obtenga favorezca que superemos las dos noches de estancia. Hablamos de tres o cuatro noches. Estamos terminando de perfilarlo con el sector para que sea algo realista. Tenemos que contar que la gente está en un momento de estacionalidad y tiene que trabajar. También queremos alcanzar un mayor número de beneficiarios.

Castellón es tierra de festivales de música. ¿Se incrementará el apoyo a estos macroeventos?

Contribuimos a la configuración de este producto de festivales. Generamos una marca que se llama Mediterranew Musix e incorpora tanto a los grandes eventos como a los pequeños y medianos, aquellos vinculados al territorio. Se apoya directamente con líneas de ayudas de concurrencia competitiva, en base a las categorías articuladas, para que los festivales puedan terminar de implantarse y obtener apoyo económico. También colaboramos en la definición de festivales inteligentes, implantando nuevas tecnologías y transformaciones que permitan obtener datos para mejorar la planificación y la organización. Mantendremos las líneas de ayudas, cuyas cuantías veremos cuando finalice el diseño del presupuesto, tanto para los festivales como para las asociaciones de promotoras, además del apoyo en la gestión.

El programa estatal del Imserso experimenta continuos vaivenes, el último el retraso por los recursos. ¿En qué punto se encuentra la línea anunciada por el Consell para paliar la demora?

El Imserso fue una herramienta que contribuyó decisivamente a la desestacionalización de la actividad turística en toda España. Fue muy útil en su momento, pero no ha evolucionado quizá debidamente atendiendo a las necesidades económicas del sector. Hoy en día sigue siendo un programa social importante, pero no es un programa rentable para los alojamientos. Se demandan cambios desde hace muchos años y el Gobierno central no está atendiendo a estas peticiones. Por tanto, desde el anterior equipo ya se contribuyó a una parte de la cobertura de este programa y nosotros ahora vamos a contribuir a cubrir el periodo de enero a junio de este año, que no había quedado cubierto, con un importe de 3 millones de euros a distribuir entre las 51 empresas adheridas al programa. Vendrá a ser un suplemento en torno a los seis euros por habitación. Ahora estamos en un nuevo escenario de retrasos por las adjudicaciones y falta de rentabilidad. Cara al 2024 sabemos que vamos a dotar políticas de apoyo al sector en materia de desestacionalización, aunque estamos ahora elaborando presupuestos.

¿En qué se diferenciarán sus políticas turísticas del Botànic?

Hay una cosa clave en la que nos vamos a diferenciar y es considerar que el turismo es una actividad económica esencial que tenemos que apoyar para que no esté impositivamente castigada, sino que al revés, que traslademos la imagen a nivel nacional e internacional de que somos una comunidad acogedora, que acogemos la inversión, donde no se va a penalizar al turista y donde consideramos que los visitantes y los establecimientos ya pagan sus impuestos y, por tanto, no hay que penalizarles más. Por ello, la primera medida: derogación de la tasa turística antes de su entrada en vigor el 1 de enero. Una tasa que se aprobó con el total y absoluto rechazo del sector e incluso de los destinos turísticos. Queremos alejarnos de esa turismofobia.

La falta de mano de obra cualificada supone un lastre para la competitividad del sector. ¿Cómo se puede implicar el Consell para movilizar los recursos humanos?

La falta de mano de obra cualificada no es un problema exclusivo del sector turístico. Muchas veces queremos vincular con determinados elementos el hecho de que en el sector turístico no haya personal. Esto está afectando a muchos otros sectores y pasa por reconocer las profesiones turísticas, cualificar a los profesionales, reconocerlos económicamente y también, de alguna forma, entablar unas relaciones en las que llegar al sector sea compatible con la vida personal.

Procede de dirigir el CdT de Castellón. ¿Están aprovechados estos centros para contribuir al desarrollo del sector?

Estos centros de turismo, que tienen 20 años de vida, han sido modelo pionero a nivel nacional e internacional. Ahora tienen que repensar su modelo, sus fórmulas de formación y también las distintas temáticas en las que se tienen que centrar, más allá de cocina, sala, dirección y gestión. La transformación digital, la sostenibilidad y el cambio climático son temas que van a generar un montón de empleo dentro del sector, y, en ese sentido, tenemos que ser pioneros en formar a profesionales en estas líneas en los centros de turismo.