El retraso en las peritaciones por el granizo en la Plana Baixa complica la venta de cítricos

Que las granizadas del mes de septiembre habían provocado serios destrozos en los campos de cítricos de la Plana Baixa ya se sabía. En un paseo por los términos de Burriana, Nules, la Vilavella o Betxí se puede comprobar con facilidad el impacto en árboles y frutos, y las peritaciones de los seguros agrícolas así lo están acreditando, aunque las hanegadas afectadas son muchas y las valoraciones se están retrasando, lo que está complicando la venta de variedades como la clemenules.

Mucho trabajo

En especial están acusando esa demora en Burriana. Como han explicado a Mediterráneo agricultores afectados, a estas alturas todavía no se han peritado numerosas parcelas, «nos dicen que porque hay mucho trabajo y han empezado por las variedades tempranas, pero con el paso del tiempo, la fruta tocada se estropea, cae el suelo y eso afecta a la valoración, y ahora ya ha empezado la tanda, por lo que todas las naranjas que hay en el suelo van a desaparecer».

Quien ya tenía vendida la producción antes de las granizadas tiene un problema, pero menor comparado al que afrontan quienes todavía no habían vendido, «porque hay que arrancar la fruta estropeada para poder hacerlo y si no peritan, no se puede descartar porque le harán una valoración a la baja», detalla un propietario de Nules con cítricos en Burriana.

Señalan que si el retraso se debe a que hay mucho trabajo y poco personal para hacerle frente «en estos casos deberían reforzar con más peritos, porque el tiempo en el campo es crucial».

Buenas valoraciones

Frente a los casos expuestos, están quienes ya han recibido la visita de los técnicos del seguro. Otro agricultor de Nules afirma que «vinieron muy pronto», en especial para su parcela de arrufatina --temprana-- en el término de la Vilavella, bajo el castillo, donde han acreditado la pérdida de prácticamente el 90% de la producción, «y he podido vender el resto». A diferencia de los afectados en Burriana, asegura que tiene una finca de clemenules «en la partida de Sant Antoni, donde me han dado un 88%», detalla.

«La verdad es que el seguro se ha portado muy bien», explica Ramón, que tiene clemenules en el Benicató, en el camí Fandos y en el entorno de la Montanyeta del Tossal, donde le han valorado por encima del 52, 80 y 60% respectivamente. «El comercio me pidió que tirara naranjas para empezar a cosechar, lo comenté con el seguro y vinieron a peritar», afirma.

Unos y otros coinciden en confirmar el desastre con el único consuelo de la indemnización.