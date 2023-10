Cómo sobrellevar el duelo por la pérdida de un bebé: asociaciones y sanitarios apoyan a las familias de Castellón

El Hospital General de Castellón impulsa un programa para afrontar el duelo provocado por la muerte de un bebé durante el embarazo o poco después del parto. Alrededor de 1,7 bebés por cada mil nacidos mueren durante los primeros 28 días de vida. Para acompañar a las familias en este difícil proceso profesionales sanitarios y asociaciones desarrollando su labor en la provincia de Castellón.

Un tabú

Ana Casanova, matrona del Hospital General de Castellón, explica que "generalmente este tipo de pérdidas suelen ser muy traumáticas, ya que en su mayoría son inesperadas". Además, añade, se suma el hecho de que la muerte perinatal es un tema tabú, muchas veces silenciado en nuestra sociedad y por los propios sanitarios por no tener los recursos necesarios para afrontarlo. Es muy importante que las familias dispongan de espacios donde poder expresar sus sentimientos y que reciban el apoyo necesario para favorecer el proceso del duelo", asevera Casanova.

Acompañamiento

"Nuestro trabajo principalmente se centra en el acompañamiento a estas familias en la Sala de partos y posteriormente en la planta de maternidad. Lo ideal en estos casos es que sea una misma matrona la que pueda estar con ellos a lo largo de todo el proceso para poder crear un clima de confianza y seguridad. Les informamos sobre cómo va el parto y que va a pasar en cada momento, intentamos facilitar la expresión de emociones en la pareja, les ofrecemos la posibilidad de ver al bebé una vez nazca y les explicamos que supone un gran beneficio a nivel psicológico para el proceso de duelo, se les da tiempo para decidirlo y si ninguno quiere, se ofrece la posibilidad de que lo vea un familiar. Igualmente se les recomienda que tomen alguna foto con el bebé para posteriormente si lo desean poder verla.

Elaboramos una caja de recuerdos para la familia", añade.

Cajas de recuerdos

"Hace unos años que empezamos a elaborar cajas de recuerdos para poder dar a las familias que han sufrido una pérdida. Este recuerdo consiste en un saquito que contiene un arrullo con el que tapamos al bebé una vez ha nacido, el gorro, la pinza de cordón, la pulsera identificativa, un papel con la identificación y las huellas, además siempre les damos información sobre diferentes asociaciones de apoyo a la pérdida gestacional.

Asociaciones de afectados

Existen varias asociaciones de afectados trabajando en la provincia de Castellón para prestar apoyo a las familias (Associació Libèl·lules dels Estels, A contracor, Nubesma). Precisamente este martes, el departamento de salud de Vinaròs acogió una jornada para conmemorar el día internacional del duelo gestacional, que se celebra cada 15 de octubre.

La Associació de Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal Terres de l'Ebre y Baix Maestrat tiene base en Tortosa, pero también atiende a familias de la zona del Baix Maestrat. Trini Lleixa y Teresa Domingo, son presidenta y vicepresidenta de esta asociación. "Perdimos a una hija a las 38 semanas de gestación. Debido a un desprendimiento de placenta, nació y al cabo de dos días falleció", explica Trini Lleixà. Vieron que en el territorio no había ningún tipo de asociación de estas características, por lo que emprendieron la decisión de crearla.

"El objetivo es dar apoyo a las familias que han sufrido una pérdida gestacional, perinatal o neonatal y concienciar a la sociedad de las implicaciones que tiene para las familias que lo han vivido, porque hay tendencia a infravalorarlo y es una forma de hacer pedagogía", añade Domingo.

Las personas pueden ponerse en contacto con la asociación por la vía hospitalaria o atención primaria o bien porque la familia se pone en contacto directo con la asociación.

Proceso

Esta asociación presta a las familias una primera acogida donde se escucha a la familia además de darle todo el apoyo sentimental y se les ayuda a sobrellevar mejor la situación. Además, si se ve que precisan más días de acogida se va quedando con ellas. "Al final somos una mano amiga de una familia que ha pasado por la misma situación que ellos y les podemos explicar qué pasa a lo largo del tiempo", señala Trini Lleixa.

Posteriormente se inician los cafés tertulia, que es como un grupo de ayuda mutua, con otras familias, que comparten su historia y pueden exteriorizar sus sentimientos o no. También cuentan con dos talleres en marcha, "cosiendo heridas, donde creamos objetos que donamos a los hospitales. Precisamente este martes por la tarde efectuaron la donación al Hospital de Vinaròs de unas capitas tipo toalla para poder presentar a los padres al bebé fallecido de una forma más digna y humana. "Es una doble vertiente, terapia para las mamás en duelo y ayudar a los hospitales a dotarlos de objetos que usarán cuando haya una pérdida". También elaboran libélulas de ganchillo que representan a la asociación y van dentro de una bolsa que se entrega a los hospitales.

A raíz de nacer la asociación en Terres de l'Ebre se empezaron a poner en contacto con nosotros familias del Baix Maestrat, por lo que decidimos darles servicio. Porque muchas familias residentes a Ulldecona son atendidas al hospital de Vinaròs y a veces familias del Baix Maestrat acuden a Tortosa.

Según explican, "no existe un protocolo universal a nivel estatal; de hecho, es una de las demandas que hacemos desde las asociaciones de duelo gestacional y perinatal porque nadie se imagina que en otro tipo de situaciones por ejemplo cuando uno acude al médico por sufrir un ataque al corazón no exista un protocolo igual en Madrid, Barcelona, Vinaròs o Tortosa, pero en el caso del duelo gestacional no existe. No puede ser que dependiendo de qué equipo médico te trate vivas la situación de una forma u otra".