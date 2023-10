El Partido Popular de Castellón (PPCS) ha comparecido este viernes en su sede provincial con el objetivo de defender "la unión de los demócratas frente a la amnistía con la que el PSOE negocia la presidencia del Gobierno de España a cambio de romper la igualdad soberana que reconoce nuestra Constitución y que genera una inseguridad jurídica que ataca letalmente la economía de nuestra provincia".

Así lo ha declarado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, que ha comparecido para arropar a los senadores del PPCS, Susana Marqués y Vicente Tejedo, quienes han manifestado su rotundo apoyo "a la unidad frente a quienes siembran divisiones a cambio de colmar el ego de su líder, Pedro Sánchez".

Tras la comparecencia el jueves en la Comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Catalunya, "se evidencia que la amnistía no es una hipótesis, es un hecho que le va mal a Castellón. Porque detrás de ella existe una financiación negativa hacia nuestro territorio que se traduce en un escenario económico complicado que hoy genera pérdidas de puestos de trabajo en sectores como el cerámico. Miles de familias temen perder su empleo porque hoy, pese a lo anunciado, han llegado 0 euros al sector. Y este lastre se suma al de la financiación, que es una carga para el futuro ya que vetará muchas oportunidades. El capricho de Pedro Sánchez nos sale bien caro".

"Inseguridad jurídica"

Porque tal y como ha relatado Aguilella, en un escenario "de inseguridad jurídica, ninguna empresa arriesga. Y nuestra obligación es frenar esta locura que está a punto de generar el caos en España". "Esta provincia puede confiar en el Partido Popular, porque por encima de Sánchez está la identidad de un territorio que hoy ya ha dicho no a la amnistía a través de 33 ayuntamientos que representan en población dos terceras partes de la provincia".

Una opinión compartida por Susana Marqués, senadora del PPCS, que ha mantenido que "España no puede convertirse en una moneda de cambio. Somos un país con una historia que nos ha unido por encima de diferencias, que ha sabido conciliar la diversidad que nos ha hecho fuertes. Y ese es el camino, estrechar lazos y no levantar divisiones ni fronteras". "El valor de la unidad que consagra nuestra Constitución es sagrado frente a la división que entiende las diferencias como algo negativo". "España es diversa y esos matices nos hacen únicos e iguales ante la ley. Que a nadie se le olvide".

"Otra línea roja"

Para Marqués, "el fin no justifica los medios". "Y quienes vulneran las normas y la convivencia no pueden ser tratados ahora con privilegios para que Sánchez pueda mantenerse en el poder". Tal y como ha declarado la senadora del PPCS, "si se tramita y aprueba esa amnistía habrá sopresado otra línea roja y será la sociedad la que trabaje convencida para decir no a la vulneración de las normas, las que en 1978 se fijaron en la Constitución garantizando el estado de derecho y la igualdad de todos los españoles".

Por su parte, Vicente Tejedo ha manifestado con rotundidad la defensa de la democracia que "una Transición modélica nos concedió y cuyos valores de igualdad, libertad y dignidad hoy reclamamos". "Por encima de diferencias, de ideologías divergentes y de posiciones encontradas, España demostró al mundo que siempre hay un punto de encuentro por el que merece la pena caminar unidos".

Alfombra roja

Y para el senador del PPCS, "eso es lo que hoy Pedro Sánchez dinamita con sus concesiones a los delincuentes. A esos que rompieron la convivencia y encendieron las calles y que ahora pretende que recibamos con alfombra roja". Porque "hoy siete diputados no pueden decidir sobre 46 millones de españoles, los que han dicho con claridad que ese no es el camino".

Y precisamente esta "unilateralidad" es la que ataca directamente a "España

porque lejos de mostrar arrepentimiento se reafirman. ¿Podemos amnistiar a quienes han reconocido que volverán a hacerlo?". Para Tejedo, "Cataluña no merece políticos que han creado un conflicto inventado, porque el España nos roba' es una falsedad demostrada por el FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que reconoce que es la Comunitat Valenciana una de las cuatro autonomías infrafinanciada por el Gobierno de España". "Toca trabajar por lo importante, defender la igualdad de los españoles, exigir respeto a la Constitución y garantizar que la ley es para todos. Sin diferencias", ha rematado el representante del PPCS en la Cámara Alta.