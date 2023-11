La Conselleria de Educación ha iniciado los trámites para revisar la delegación de una serie de obras escolares del Plan Edificant por valor de 65 millones de euros, que incluyen proyectos en Borriol, Betxí y Benicarló, al considerar que la exresponsable del departamento Raquel Tamarit podría «no tener las competencias» para hacerlo al estar ya en funciones, tras haberse celebrado las elecciones autonómicas que dieron como resultado el cambio del Consell del Botànic por el de la coalición del PP y Vox.

«El Botànic se fue dejando 65 millones comprometidos, con algunas cuestiones que llegan hasta el año 2028, y vamos a estudiar si Raquel Tamarit podía hacer esto estando en funciones», aseguró ayer el conseller de Educación, José Antonio Rovira, que reprochó: «Han firmado más cosas en funciones que gobernando». Así lo ha aseverado el titular de Educación durante la presentación en la Comisión de Economía y Presupuestos de Les Corts Valencianes del presupuesto de su departamento para el ejercicio de 2024.

Según avanzó el diario Las Provincias, las delegaciones se refieren, además de a los dos municipios castellonenses mencionados, a otros diez, Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto y Mislata. «Se trata casualmente de seis municipios del PSPV, cinco de Compromís y uno que a última hora se les coló porque hubo un cambio y tiene gobierno del PP con un partido independiente», ironizó Rovira.

El responsable de la política educativa del Consell ha manifestado que, en materia de infraestructuras escolares, "Compromís y PSPV tienen más razones para callar que sacar pecho y el Plan Edificant es la mejor prueba".

En este sentido, ha afirmado que en la etapa de gobierno anterior "años tras año se vio cómo los presupuestos del Plan Edificant eran verdaderamente llamativos, con cifras que oscilaban entre los 110 y los 310 millones".

La ejecución

Sin embargo, ha apuntado, las cifras de ejecución "dan la verdadera cara de la gestión de Compromís y el PSPV en esta Conselleria". Al respecto, ha explicado que de un total de 1.639 millones de euros presupuestados en los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 "solo ejecutaron 377 millones, un 23%".

"Esto solo lo puede hacer unos artistas hinchando presupuestos. Les damos un claro suspenso, ya no sé si sería el 1 o el 4 porque como ustedes quitaron las notas numéricas que vamos a recuperar... yo les daría un 1 porque es una tomadura de pelo", ha aseverado.

En este punto, ha contrastado "el poco interés que pusieron en ejecutar el presupuesto" con el "cambio de criterio" que se produjo "justo en las últimas semanas" del Consell del Botànic. Ha recordado que él fue nombrado titular de Educación el 19 de julio y "una semana antes", la entonces consellera Raquel Tamarit firmó una resolución de delegación de competencias para estas obras de infraestructuras escolares incluidas en Edificant.

Ha comparado este hecho con el acuerdo de plantillas que, según ha remarcado, se firmó "cuando ya han perdido las elecciones y sin ningún tipo de informe económico al respecto". "Pero eso no lo quisimos echar para atrás. Lo que vamos a echar para atrás es lo de los ayuntamientos (en referencia a las obras de infraestructuras escolares) y hemos iniciado los tramites legales".

Sobre esta cuestión, el diputado de Compromís Gerard Fullana ha acusado al conseller de "falsear los datos de Edificant porque quiere recortarlo". Y ha advertido: "Estaremos en cada escuela donde quiera recortar. No nos asusta. Allí estaremos, esperándolo y criticándolo".

Rifirrafe

Precisamente a cuenta de la actuación en materia de infraestructuras, se ha producido un rifirrafe entre el conseller Rovira y el parlamentario de Compromís Gerard Fullana. Este último, ha echado en cara tanto al actual conseller como a la diputada 'popular' Beatriz Gascó haber estado en la Conselleria "cuando se esfumaron 1.000 millones de euros" de Ciegsa durante los mandatos de los 'populares' Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Además, ha hecho referencia a que Beatriz Gascó habría "estado cobrando un año sin ir a trabajar". La diputada ha pedido su derecho a réplica y ha reprochado a Fullana y a Compromís que intenten "calumniarla" y ha considerado que esto "no es hacer política, sino una basura". "Estoy cansada de que intenten calumniarme por hacer mi trabajo parlamentario y me parece de una cobardía parlamentaria tremenda que no se atrevan a decirlo fuera", ha lamentado.

La palabras de Fullana también han soliviantado al conseller Rovira, quien ha llamado "sinvergüenza" al representante de Compromís, lo que ha valido un toque de atención del presidente de la Comisión de Presupuestos, Toni Gaspar.

Fullana también ha pedido replicar para contestar a Rovira por haberle "insultado" y ha tildado de "impropio que un conseller insulte al portavoz de un grupo de la oposición".

Finalmente, Rovira ha acusado a Fullana de ser "un ventilador de portería" y le ha censurado que le "asimile" a "posibles conductas corruptas que pueda haber tenido algún compañero" y que hay que juzgar. "Es como si yo dijera que usted, por ser del partido de Mónica Oltra, es un violador de menores, algo que yo nunca diría", ha apostillado.

Solicitud de documentación

Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha anunciado la petición de solicitud de documentación sobre la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana tras conocerse la adjudicación de 15 obras educativas en los últimos días del anterior Consell por valor de 65,5 millones de euros "exclusivamente a ayuntamientos gobernados por PSPV y Compromís".

"Queremos saber el criterio adjudicador en los últimos meses del Botànic (...) Es mucha puntería que los 65,5 millones fueran a municipios del mismo signo", ha subrayado en rueda de prensa tras la junta de síndics. Además, ha advertido que adjudicaron las obras "un mes y medio después de perder las elecciones", lo que ve como algo "irregular y falto de ética".