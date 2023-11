El president de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo referencia en su visita a Castelló, donde clausuró el foro del Consejo Económico y Social de la Comunitat Valenciana, a las violentas manifestaciones ocurridas en los últimos días frente a sedes socialistas. Para el jefe del Consell, "cualquier clase de conducta y protesta, por comprensible que sea, no puede ser un ejercicio de violencia", ya que con estas actitudes "la razón que asiste a las protestas se pierde", si bien manifestó que es "importante no perder la razón cuando se tiene"

Con esta condena puso estableció diferencias respecto a la concentración celebrada el pasado domingo por su partido, el PP, en València, y las que hay preparadas este domingo en otros puntos como Castelló. "A nadie le quepa duda de que protestaremos donde haga falta y lo haremos a luz del día, y si es de noche no lo haremos con bengalas, capuchas ni pasamontañas".

"Nos iluminaremos con nuestros móviles para que se nos vea la cara, para que sepan quienes somos, para que sepan que no tenemos miedo y para que sepan cuantos somos", defendió.

"La discordia no beneficia"

Además, reiteró que "los contextos de discordia y división no benefician en modo alguno a quien desde la pluralidad política trata de ejercer la protesta sensata y sentida, además de firme y contundente". También recordó que él es un afiliado del PP "que se ha manifestado a la puerta de un ministerio cuando gobernaba mi propio partido con el tasazo al trasvase Tajo-Segura, y me he manifestado a las puertas de la Delegación del Gobierno con la amnistía y lo hice con respeto y dando la cara".

Críticas a Pedro Sánchez

Carlos Mazón comentó que en el PP "todos condenamos la violencia" y estableció diferencias "con quien no condena la violencia y la está amnistiando", en referencia a las acciones violentas ocurridas en Cataluña en el pasado. Remarcó las críticas "a quien da amnistía a los violentos y a los terroristas y a los delincuentes, y a los que se han llevado nuestro dinero porque han robado, porque no solo han declarado románticamente la emancipación de los pueblos en Cataluña".

Sobre el PSOE comentó que "amnistiar a los delincuentes es una mala manera de actuar, esto es lo que hace Pedro Sánchez y se lo tendría que hacer mirar".

Agentes sociales

Sobre los incidentes violentos en Madrid también hablaron los responsables de los agentes sociales en la Comunitat. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, mencionó ver "con preocupación" este asunto y pidió "a la política a que se dedique a generar confianza en un momento en el que la sociedad española está muy polarizada, y debemos rebajar la tensión", para que haya "convivencia, sosiego y que las ideas de cada uno sean respetadas".

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, recordó que las reglas "son para todos, porque estamos a favor del derecho de manifestación, pero hay que hacerlo de manera civilizada y huyendo de la violencia". Opinó que en las últimas elecciones generales "salió una composición del parlamento, y hay que ponerse de acuerdo, con cesiones entre ellos. Luego los órganos jurisdiccionales verán hasta qué punto se rompe el mandato constitucional, como unos dicen que pasa y otros no". Y dijo que "no es normal llamar a las fuerzas de seguridad a no cumplir el mandato de sus representantes".

La responsable de CCOO-PV, Ana García, se sumó a la condena de la violencia: "Se puede discrepar, pero vivimos en democracia". Pidió a los partidos "altura de miras para rebajar la crispación, y que se alcance, o no, el acuerdo que sea necesario para tener un gobierno estable y se calme la crispación".