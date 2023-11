Las mujeres dirigen cuatro de cada diez negocios en Castellón

Mónica Boix, presidenta de Networking Directivas Castellón (NDCS), vicepresidenta de CEV Castellón y vocal en la CEOE, subrayó que «la franja de edad con más interés por emprender son las recién graduadas. Hasta los 32-35 años no tienen dudas en que, si es lo que quieren, lo harán. De 35 a 45 son menos en número, pero las que lo hacen, lo hacen con mayor seguridad y experiencia». Y continúa destacando que «hay una minoría, pero muy potente, de más de 55 años, de mujeres que han ocupado puestos directivos y tienen de nuevo cierta libertad familiar. Son pocas, pero estadísticas y estudios las sitúan con la mejor garantía de éxito. Aquí quizás esta el cambio de tendencia, en un tímido pero creciente emprendimiento femenino sénior».

Los sectores de actividad con más seguidoras son, para Boix, «las nuevas tecnologías, y no precisamente son tecnólogos. El marketing es una disciplina que ha migrado muchísimo al ámbito digital».

La directiva considera que en Castellón y España en general «se necesita poner en valor la cultura emprendedora. Además, socialmente no se apoya el emprendimiento femenino, en casa, en la educación y por los inversores. A día de hoy por suerte desde la adolescencia o al menos en edad universitaria, hay iniciativas para ayudar a emprender. Si esto se trasladará hasta la edad infantil, aumentaría el número de emprendedores. Muchos a día de hoy lo son, porque sus padres lo han sido y lo han naturalizado. Y muchos no lo son, justo por lo contrario, se ve como algo raro y restringido para unos pocos».

¿Y conciliar? «Por norma general se piensa que un emprendedor trabaja 24/7. Y en cierto modo es cierto, pero también se organiza como quiere. Si no te importa trabajar un lunes a las 10 de la noche cuando los niños duermen, cuando están despiertos tienes más tiempo para ellos. Otros acaban a las 17 h su jornada laboral y tienen mucho éxito. Aunque puedes desconectar nunca al 100%, en el trabajo por cuenta ajena también ocurre, es algo que nos ha traído la hiperconectividad», reflexionó.

Por comarcas, el ranking de mujeres emprendedoras este 2023 lo lidera La Plana Alta 6.574, La Plana Baixa 4.501, El Baix Maestrat 2.674, Alto Palancia 721, L’Alcalatén 368, Alt Maestrat 329, Els Ports 299 y Alto Mijares 92. Los únicos cinco municipios de Castellón con más mujeres que hombres con negocio propio son pueblos.

Mónica Carreguí, presidenta de Reinventhadas, ha sido empresaria durante más de 20 años y con su potente Comunidad ha apoyado a más de 300 mujeres emprendedoras. «En este 2023 hemos notado más interés --sobre todo en la franja de 35 a 45 años--, con más asistencia de mujeres a nuestras asesorías gratuitas gracias al convenio con el Ayuntamiento de Castellón», destaca.

Carreguí recuerda que «según el Estudio Nacional Del Autónomo, en la Comunitat el intervalo de edad con más autónomas va de 40 y 54, con un 50,3%; le sigue el de más de 55 años, con un 27,8%; de 26 a 39 años, el 21,3%; y lejos, un 0,6%, menores de 25». «Como vemos las jóvenes emprenden menos porque están estudiando todavía o buscando un primer empleo. El emprendimiento debe introducirse como opción laboral en la etapa educativa, frente a un perfil envejecido», apuntó. «Las mujeres emprendemos más en el sector servicios. También nos sentimos más cómodas en el emprendimiento social y cada vez más en todo lo relacionado con la tecnología», valoró. Y citó «fotografía, vídeo, comercio electrónico, igualdad, marketing digital, desarrollo personal, educación, actividades físicas y deportivas, turismo, hostelería, desarrollo web, diseño gráfico, artistas, comercio tradicional, sex-shop, etc.».

Lucía García, presidenta de Afammer Castellón (Asociación de familias y mujeres del medio rural) resalta que «según el Informe Emprendedoras Rurales elaborado por GEM, dos de cada diez mujeres de la España Vaciada ya están emprendiendo y más del 8% tiene un proyecto consolidado. Castellón no es excepción», indicó.

«Mujeres de 45 a 54 años son en gran mayoría las que tienen negocios activos. Y la emprendedora nueva es más joven y formada: menor de 35 años, con estudios secundarios y FP aunque aún predomina un nivel bajo de renta».

García ve «igual de complicado emprender en entorno rural que urbano. No basta con un buen proyecto, hay que probar que es rentable y cuesta mucho que alguien crea en él. Se necesita mucho capital y casi siempre se ha de recurrir a familiares o amigos. El entorno rural tiene desventajas en infraestructuras, formación, clientes o burocracia. Hay oportunidades pero falta una mentalidad más abierta, es como si jugáramos aún en segunda división, en la ciudad disponen de incubadoras, aceleradoras, charlas y canales de inversión».

Recomienda «la tan famosa resiliencia, que ni es fácil de pronunciar ni de aplicar. Y no andar sola, pues el camino del emprendimiento es arduo y costoso, y se hace más llevadero. A mi hija siempre le digo: Compartir es Vivir». Y para conciliar, «la clave es aprender a autorregularte tiempos y priorizar siempre el que pasas con tus hijos/as, pese a momentos complicados de sobrecarga. Lo bueno es que te permite estar con ellos en un momento puntual. Vivir con una madre emprendedora les enseña a ser más autosuficientes». Anima a ofrecer más ayudas económicas a emprendedoras y lanzar campañas entre los jóvenes, «para que vean el emprendimiento como oportunidad y no un salto al abismo».

Ángela Tejedor Espinosa (de Benicàssim) estudió Publicidad y RRPP en la UJI y un Máster en Social Media Management & Strategy y Marketing digital. Hace tres años que creó su propia consultora y pasó a residir en València. «Desarrollo estrategias y campañas de redes sociales y marketing digital para pymes y marcas personales», relata. «Siempre he sido inquieta y ambiciosa. Mi fascinación comenzó en 2013, cuando estaba en EEUU con una beca en el equipo de tenis de la universidad. En la unidad de Comunicación alguien llevaba Facebook e Instagram. Sentí ese gusanillo, regresé y me formé», recuerda. «Supe que no encajaría en una agencia tradicional. Me quedaba irme fuera de la terreta...Pero decidí emprender mi camino: Si algo no existe, créalo. Y vi un nicho importante: un híbrido entre agencia convencional y división in-house de comunicación», afirma.

«Empezar un proyecto sola no es fácil. La gente piensa que la vida de las redes sociales es un chollo. Pero exige inmediatez, generación constante de contenidos, gestión de clientes,..», relata.

¿Y el teletrabajo? «Al principio piensas, qué guay, trabajar desde cualquier sitio. Pero pasas 12 horas al día frente a dos pantallas (ordenador y móvil), y es difícil, más si eres sociable. El secreto es el equilibrio». Cree que falta más apoyo a los jóvenes pero aconseja que luchen «con constancia, sacrificio y confianza por su sueño».