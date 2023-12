La llegada de la esperada lluvia no se prevé para los próximos días en Castellón, ni tampoco una bajada drástica de las temperaturas. Las que sí que van a llegar son unas intensas rachas de viento que van a hacer que se active la alerta naranja en el territorio provincial.

Es lo que indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, el aviso estará vigente desde las 22.00 horas del miércoles hasta las 23.59 del jueves por vientos que llegarán a los 100 kilómetros por hora.

12/12 23:06 #AEMET adelanta #FMA por viento en C. Valenciana. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 23:06 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/94Nf2FWSe5 https://t.co/eGYFZl3uvr — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 12 de diciembre de 2023

La alerta naranja afectará a la zona del interior norte provincial, con el epicentro en la comarca de Els Ports. Esto no significa que en el resto de Castellón no vaya a soplar; no en vano, la alerta amarilla estará activa también durante ese mismo periodo por vientos que llegarán, si se cumple la previsión, a los 80 kilómetros por hora.

Temperaturas en Castellón

En cuanto a las temperaturas cara a los próximos días, Aemet establece que el jueves las máximas llegarán a los 17 grados y que el viernes repuntarán los termómetros, que llegarán a los 19 grados en municipios del litoral e incluso a los 20 en el Alto Mijares.

Cara al fin de semana bajarán de nuevo los registros e incluso se llegará a mínimas bajo cero en el interior.

Esta es la predicción de Aemet en Castellón para las próximas jornadas: