El sindicato UGT ha denunciado las condiciones en las que están trabajando los celadores del Hospital General de Castellón así como los pacientes que llegan a urgencias como consecuencia de las obras en el servicio. Los trabajos comenzaron el 27 de noviembre y obligaron a reubicar el servicio de admisión de urgencias, así como del personal de seguridad y celadores a los contenedores situados en la zona trasera del hospital, frente al parking.

Contraste de temperaturas

Entre las condiciones precarias que denuncian se encuentra el drástico contraste de temperaturas (especialmente en el turno de noche) al salir y entrar constantemente del contenedor en donde están ubicados. Además, critican la falta de un techado suficiente que cubra tanto a personal como a pacientes cuando llueva. Según han señalado, esto lleva a que tengan que trabajar con uniformes mojados. Aseguran que ello está perjudicando su salud y podía acarrear bajas médicas.

Falta de espacio

A esta situación se añade otras carencias, como son la falta de espacio adecuado para desempeñar sus labores y la ausencia de recursos necesarios para brindar una atención eficiente a los pacientes. Así, como ejemplo, no hay espacio suficiente para la ubicación de las sillas de ruedas para desplazar a los pacientes ni visibilidad adecuada desde el contenedor. Por otro lado, no existe accesibilidad a un baño/aseo para poder lavarse las manos entre paciente y paciente y se realiza un largo recorrido a la intemperie con el paciente hasta llegar al interior del hospital para su atención.

Mayor carga de trabajo

A esto se le suma la mayor carga de trabajo, ya que si en el servicio de urgencias trabajan en su turno ocho celadores, por motivos de las obras, se necesitan tres celadores --uno en admisión, uno en triaje y uno en trauma de urgencias-- con lo que con cinco celadores para el resto de trabajo no es suficiente. Por otro lado, no hay que olvidar la deuda horaria o planillas de trabajo que no cumplen los descansos establecidos por ley.

Todo esto se ve agravado por las deficiencias anteriores como ascensores que se averían muy a menudo o la tardanza en habilitar un circuito cerrado por la CMA, entre otras, lo que provocan atrasos en los traslados de los pacientes.

En conclusión, UGT Serveis Públics considera necesario que se tomen las medidas pertinentes para solucionar esta situación ya que la calidad asistencial y la seguridad, tanto para los pacientes como para los profesionales, deben ser prioritarias en cualquier proceso de mejora o remodelació