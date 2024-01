Mañana de ilusiones compartidas con la familia y de regalos, muchos regalos, y Roscón, de todos los tipos, de nata, de trufa, de cabello, con coronas y habas. Castellón vivió ayer una jornada en la que los más pequeños fueron los protagonistas, pero no los únicos. Niños y mayores compartieron la emoción de ver que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegaron a la provincia llenando las casa de paz y presentes de todo tipo y condición.

«Les vi por la tarde en la cabalgata y les dejamos unos dulces con un poco de leche para cuando vinieran a casa... y se lo han comido todo. Y lo mejor, me han dejado muchos regalos», explicaba ayer, emocionado, Héctor Guijarro, a sus cinco años. Su hermano, Jorge, de 13, reía y recordaba cuando le trajeron su «primera bici, de ruedines». Melchor le dejó una bicicleta en toda regla para acompañar a su padre en sus rutas por la provincia. Gabriel Taberner, a sus cuatro años, no se creía todo lo que le habían traído. «¿Te has portado bien?», preguntaba su madre, a lo que él contestó: «Me han traído muchos regalos muy chulos, pero también un poco de carbón, pero del dulce, ¿eh?».

Aroa Gómez no se despegó ayer de su Barbie Aitana. «Se la pedí a los Reyes hace tiempo, y Baltasar me la ha traído», explica. Este, que ha sido uno de los regalos más buscados por los Reyes Magos estas Navidades, estaba también entre los paquetes de Julia Mored. «Parecía que no había nada más bajo el árbol. Le ha hecho mucha ilusión», señaló su madre.

Muchos fueron los que, ya desde primera hora y aprovechando el sábado de sol, salieron a la calle para disfrutar de sus nuevos accesorios, vehículos a motor, patinetes o incluso, jugar al fútbol con la pelota nueva.

Los Reyes aún en la provincia

En Castelló, el Passadís de les Arts del parque Ribalta parecía una pista de juegos, con decenas de niños con sus bicis nuevas y, los más pequeños, con vehículos customizados a motor o sus juguetes. En Benicàssim, fueron muchos también los que aprovecharon para bajar al bulevar o a la calle Santo Tomás, aprovechando las comidas de Roscón de Reyes con la familia. Y fueron muchos los que aún ayer vieron a Sus Majestados sobre sus vehículos en su última vuelta por la provincia antes de volver a su orígenes en Oriente.

Mientras unos destapaban, otros esperaban al postre de la comida y otros aprovechaban la mañana en familia, Melchor, Gaspar y Baltasar llevaron la ilusión y toda su magia a los niños y niñas ingresados en el Hospital General Universitario de Castellón, y en el Hospital Provincial, acompañados por su séquito, y con la concejala de Fiestas de Castelló, Noelia Selma, como anfitriona en la capital de la Plana. Allí, padres y niños compartieron unos momentos inolvidables para todos.

Una jornada en la que el grito de «¡ya han venido los Reyes!» se repitió en todos y cada uno de los hogares de la provincia, en un fin de semana que permitirá a los más pequeños disfrutar de sus juguetes nuevos antes de la vuelta al cole, mañana lunes. Un tiempo de adviento que termina tras la Navidad y los buenos deseos para el 2024, que hay que formalizar.