Los buenos propósitos de los castellonenses para este 2024

Este 2024 viene cargado de buenas intenciones de los castellonenses para cumplir esas metas, nuevas o enquistadas, en el campo de la formación, la salud física o la emocional. Mediterráneo ha tanteado la calle y ha hablado con psicólogos, coach, gimnasios y hasta una escuela de chino con base en Altura, un municipio de 3.500 habitantes, para conocer esa lista de desafíos, para la que por cierto la tecnología innova cada año con apps para gestionar proyectos con el teléfono móvil, como la agenda Asana; el diario Journey; o las clásicas Duolingo (para aprender idiomas), Fintonic (para mejorar finanzas personales) o los consejos de tik tok e instagram de nutrición o ejercicio físico.

«Los propósitos de Año Nuevo son una práctica universal y se repiten cada año. No solo hemos de tener objetivos materiales o académicos, sino también de salud mental», reflexiona el psicólogo Carlos Hidalgo. «Aparte de los sempiternos ir al gimnasio, aprender inglés o pintar la habitación, etc, un propósito podría ser cuidar de verdad nuestra mente. Ya vimos su importancia en pandemia. De hecho, causa más bajas la ansiedad o el estrés que un brazo escayolado», añade.

«Pensamos demasiado»

¿Qué hacer por nuestra salud mental? El experto aconseja: cuidar de nosotros mismos, aprender a evitar la confrontación, evitar sobrepensar (pues lo hacemos demasiado: unos 70.000 pensamientos al día y la mayoría negativos), conviene tener un plan y actuar, y fijarse metas razonables a nuestras condiciones económicas, corporales, de edad, etc. «No puedo pretender ser delantero centro del Madrid si tengo 60 años. Si una meta no es realista, a las tres semanas empieza la desmotivación y se arrastra todo el año y vienen los debería o soy un fracasado que pasan factura a nuestra autoestima».

Enero suele ser mes de comienzos de hábitos saludables, «para dejar una adicción, no solo el tabaco, va a más el cannabis». O para simplemente «ser feliz»: «Vienen personas, entre comillas, sin ningún problema, para asentarse o mejorar y ser más felices. A veces alguien está deprimido y decimos, si tiene salud, pareja y trabajo...A veces hay que saber afrontar la vida de una manera diferente y saber potenciar las emociones positivas. Ser contumaz es uno de los errores del ser humano. Si ves que año tras año no consigues el objetivo, es evidente que hay que cambiarlo. Si no voy al gimnasio tendré que encontrar otro modo de hacer deporte. Si no, eso mina».

Para Raúl Fernando Márquez, todo se resume en una frase, su leit motiv: «Cada persona debe preocuparse por su autenticidad y rescatar los dos tesoros más importantes que tiene: salud física y mental, que son distintas en cada cual». Es coach y asesor personal on line y presencial en gimnasios de toda la provincia. Combina entrenamiento físico y nutrición, ha creado una línea de suplementación y es todo un influencer del fitness con su método: Rauw. «Son muchos quienes comienzan después de las fiestas o las vacaciones a querer cambios saludables. Ahora el más común es perder los kilos de más tras los excesos, necesitan un SOS --suelen tener entre 30 y 50 años de edad--. Han liberado grandes cantidades de insulina, y azúcar e hidratos se han convertido en grasa localizada. Por eso se hace una planificación, de menos a más, haciendo que la conexión neurodigestiva cambie poco a poco y deje de pedirte azúcares y procesados». Otro perfil , de entre 45 y 60 años, «tiene una patología previa o lesión y ha descuidado sus ejercicios en invierno. Pide un entrenamiento personalizado de musculación». Otro cliente es el que «busca puntos específicos de equilibrio en la armonía corporal; tiene de 20 a 35 años; y es atleta o alguien que vive de su imagen».

En los gimnasios enero es mes de ofertas y promociones como incentivo. Unai Peña, director deportivo de Impala Sportclub&SPA (Grao de Castelló), explica que ahora las actividades más demandadas son «entrenamiento funcional y de fuerza en sala. La sociedad es consciente de lo importante de trabajar la fuerza, sobre todo a partir de los 40 años». Y destaca el «enfoque holístico» de sus instalaciones, con gimnasio pero también un SPA «para relajarse y liberar estrés». Entre sus usuarios, se enorgullece, pocos abandonan, «ese perfil que podía dejarlo en dos meses ha disminuido; es más constante». Con todo, para este 2024, «queremos acabar con el recurrente no tengo tiempo y para ello implementamos un horario extendido, incluso fin de semana; párking, ludoteca o clases exprés de media hora». Desde otro gimnasio, Dreamfit en CC Salera (Castelló), subrayan que «a principios de año siempre hay más inscritos, de toda edad, pero sobre todo de 20 a 40 años. Lo más solicitado es Ciclo, BodyPump y entrenamiento funcional. Ahora, si pagas tres meses (de enero a marzo), la matrícula es gratis; y si solo es un mes, el 50%».

¿Y qué hay de los idiomas?

A la escuela de chino Ziran de Altura, regentada por Daniel Ibáñez y su mujer Liying Tang, sin estar en una gran capital, no le faltan alumnos: desde los 4 a los 70 años. Tampoco este 2024. «Mi mujer (que es de Pekín) y yo (que he vivido en China) teníamos residencia en Madrid y unas vacaciones conocimos la zona y nos encantó. Nos mudamos a Altura y abrimos hace 9 años la academia», relata. Ha sido profesor universitario y en la EOI de Castellón y ahora da en Primaria y extraescolares a un centenar de alumnos del colegio la Milagrosa de Segorbe. «Organizamos intercambios, talleres de caligrafía, clases on line y somos de los pocos centros examinadores oficiales de chino de la Comunitat. Enseñamos a profesionales de la cerámica o la exportación de cítricos o a estudiantes de Traducción o Filología. Pero también a los jubilados les interesa, más que el idioma, conocer detalles de esta cultura asiática».